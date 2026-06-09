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AjansHaber Gündem Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon

Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonlarda, aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye işlem yapıldığını açıkladı.

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Kırmızı bültenle aranan suç örgütüne 7 ilde eş zamanlı operasyon

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sokak çeteleri ve organize suç örgütlerine yönelik yürütülen mücadele kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Gürlek, kamu düzenini ve vatandaşların güvenliğini tehdit eden suç yapılanmalarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

“Suç örgütlerine karşı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, organize suç örgütlerinin milletin huzurunu, gençlerin geleceğini ve şehirlerin güvenliğini hedef aldığını belirtti.

Gürlek, “Sokak çeteleri ve organize suç örgütleri; milletimizin huzuruna, gençlerimizin geleceğine, kamu düzenine ve şehirlerimizin güvenliğine kasteden yapılardır. Bu yapılara karşı İçişleri Bakanlığımızla tam bir iş birliği ve eşgüdüm içinde mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor, suç örgütlerine karşı her alanda daha etkin adımlar atılacağını ifade ediyoruz.” dedi.

Operasyon 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi

Operasyonun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen iş birliği sonucunda gerçekleştirildiğini belirten Gürlek, suç örgütünün liderinin kırmızı bültenle arandığını ve halen İtalya’da tutuklu bulunduğunu kaydetti.

Gürlek, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen etkin iş birliği neticesinde, lideri hakkında kırmızı bülten bulunan ve halihazırda İtalya’da tutuklu olan organize silahlı suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli Tekirdağ, İzmir, Siirt, Samsun, Tokat ve Şanlıurfa’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir.” ifadelerini kullandı.

Aralarında 6 avukatın da bulunduğu 54 şüpheliye operasyon

Soruşturma kapsamında suç örgütüne destek verdiği değerlendirilen şüphelilere yönelik geniş çaplı çalışma yürütüldüğünü aktaran Gürlek, operasyonların 113 adreste eş zamanlı olarak düzenlendiğini bildirdi.

Gürlek, “Yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli yağma ve tehdit eylemlerine karıştığı, şüphelilerin ifade vermelerini engellemeye veya yönlendirmeye çalıştığı, suç örgütü mensuplarına maddi destek sağladığı değerlendirilen, aralarında 6 avukatın da bulunduğu toplam 54 şüpheliye yönelik 7 ilde 113 adreste eş zamanlı operasyonlar düzenlenmiştir.” dedi.

Bugüne kadar 700 şüpheli hakkında işlem yapıldı

Bakan Gürlek, söz konusu suç örgütüne yönelik soruşturmaların uzun süredir devam ettiğini belirterek, şimdiye kadar yüzlerce şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

Gürlek, “Söz konusu suç örgütüne yönelik bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında 700 şüpheli hakkında işlem yapılmış, iddianameler düzenlenerek kamu davaları açılmıştır.” ifadelerini kullandı.

“Hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz”

Soruşturmayı yürüten yargı mensupları ile güvenlik güçlerine teşekkür eden Gürlek, organize suç örgütleriyle mücadelenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde devam edeceğini vurguladı.

Gürlek, “Milletimizin huzurunu, kamu düzenini ve adaletin üstünlüğünü hedef alan hiçbir suç yapılanmasına geçit vermeyeceğiz.” dedi.

“Devletimiz, milletimizin yanındadır”

Açıklamasının sonunda devletin suç örgütleri karşısındaki kararlı duruşuna dikkat çeken Gürlek, “Adaletin ve güvenliğin teminatı olan devletimiz; suç örgütlerinin karşısında, milletimizin yanındadır. Kamu düzenini ve hukukun üstünlüğünü hedef alan tüm suç yapılanmalarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

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