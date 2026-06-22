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AjansHaber Gündem Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçakta lastik patladı

Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçakta lastik patladı

Stuttgart’tan Gaziantep’e gelen SunExpress uçağında, Gaziantep Havalimanı’na iniş sonrası lastik patlaması yaşandı. Uçakta bulunan 186 yolcu ile 6 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği açıklandı.

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Stuttgart-Gaziantep seferini yapan uçakta lastik patladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının açıklamasına göre, SunExpress’e ait TC-SPE kuyruk tescilli yolcu uçağı, Stuttgart-Gaziantep seferini tamamlayarak Gaziantep Havalimanı’na indi. İnişin ardından uçağın lastiği patlarken, ön iniş takımında hasar meydana geldi.

Bakanlık, yolcuların tahliyesi ve olayla ilgili başlatılan sürece ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Olayın ardından uçakta bulunan 186 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Söz konusu olayla ilgili gerekli inceleme ve değerlendirme süreçleri başlatılmıştır."

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