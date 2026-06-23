Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi İstanbul’da düzenlenecek

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), “Dijital Çağda İnsan Yetiştirmek: Barış Kültürü, Değerler, Kimlik ve Gelecek” temasıyla Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı’nı (TETZ 2026) İstanbul’da düzenleyecek.

MEB’den yapılan açıklamaya göre, bu yıl 7’ncisi yapılacak TETZ 2026, 26-28 Haziran tarihlerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla gerçekleştirilecek.

Zirvede, eğitim teknolojileri, yapay zeka, dijital dönüşüm ve uluslararası iş birlikleri başlıklarında çok sayıda yerli ve yabancı konuşmacı, uzman, kamu kurumu temsilcisi ve sektör paydaşı bir araya gelecek.

Zirve kapsamında düzenlenecek “Bakanlar Oturumu”, 20’den fazla ülkenin eğitim bakanlıklarını bir araya getirecek.

Oturumlarda ele alınacak başlıklara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Küresel eğitim teknolojilerinin yerel kültür, toplumsal değerler ve ihtiyaçlarla uyumlu biçimde eğitim süreçlerine entegre edilerek kimlik, aidiyet ve toplumsal sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, teknolojinin insan gelişimini ve hayat boyu öğrenmeyi destekleyen, insan merkezli ve etik bir araç olarak konumlandırılması, gelecek nesillerin yalnızca teknik becerilerle değil, değerler, erdemler, barış anlayışı ve toplumsal sorumluluk bilinciyle yetiştirilmesi."

Zirvede, alanında uzman isimlerin katılımıyla düzenlenecek paneller, açık oturumlar ve sahne konuşmalarında eğitimde teknolojik dönüşüm farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Zirvede ele alınacak içeriklerde, eğitimde dijital dönüşüm, yapay zeka uygulamaları, yeni nesil öğrenme modelleri gibi başlıkların yanı sıra toplumsal dayanışma, kültürlerarası etkileşim ve küresel iş birliğini güçlendiren bir araç olarak rolü de gündeme taşınacak.

TETZ 2026’da stantlar ve deneyim alanlarının yanında, teknolojiyi insanla buluşturan, diyaloğu ve paylaşımı merkeze alan sunumların yapılacağı “Açık Sahne” de yer alacak.

Ayrıca, dünyada ilk kez bir fuar kapsamında hayata geçirilecek “İnteraktif Öğrenme Sınıfı” da teknolojinin gerçek bir sınıf ortamında birebir kullanımına yönelik özgün bir deneyim alanı sunacak.