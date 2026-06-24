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Dev enerji platformu CASTRO XI İstanbul Boğazı’ndan geçti

Romanya’da inşa edilecek doğal gaz boru hattında görev alacak Bahama bayraklı dev boru döşeme platformu CASTRO XI, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı. Dev platformun boğazdaki yolculuğu havadan görüntülendi.

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Romanya’da yürütülen doğal gaz boru hattı çalışmalarında görev alacak Bahama bayraklı dev boru döşeme platformu CASTRO XI, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Karadeniz’e açıldı.

Boğaz geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken, dev platform 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün altından kontrollü şekilde geçti. Geçiş anları drone ile havadan görüntülendi.

Romanya’nın doğal gaz altyapı projelerinde kullanılacak olan CASTRO XI’nin Karadeniz açıklarında boru hattı döşeme çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Dev platformun İstanbul Boğazı’ndaki geçişi, deniz trafiğinde ilgiyle takip edilirken, Türkiye’nin uluslararası deniz taşımacılığı ve enerji projelerindeki stratejik konumu bir kez daha dikkat çekti.


 

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