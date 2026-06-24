Ankara’da DEAŞ operasyonunda bir terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyon dün sabah saatlerinde Haymana ilçesine bağlı Sazağası Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
“Teslim ol” çağrısına ateşle karşılık verdiler
Terör örgütü DEAŞ mensubu oldukları belirlenen M.K. ile eşi N.K.’nin bulunduğu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilere teslim olmaları yönünde çağrıda bulundu.
Ancak güvenlik güçlerinin çağrısına ateşle karşılık verilmesi üzerine çatışma çıktı.
Bir terörist öldürüldü, eşi gözaltına alındı
Çatışmada şüphelilerden M.K. etkisiz hale getirildi.Operasyonda yaralanan eşi N.K. ise emniyet güçlerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.