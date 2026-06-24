Emlak Konut "Anahtar Fikirler Zirvesi 2026" yapay zeka ve PropTech odağıyla geri dönüyor

Zirvenin önceki yıllarında olduğu gibi bu yıl da yapay zeka destekli inşaat teknolojileri, PropTech ekosistemi, veri temelli şehirleşme ve sürdürülebilir kalkınma temalarının öne çıktığı görülüyor. Etkinlik, sektör temsilcileri ile girişimcileri aynı platformda buluşturan Demo Day ve networking oturumlarıyla dikkat çekiyor.

Geçmiş yıllarda neler ele alındı?

Önceki edisyonlarda zirvenin ana gündemini gayrimenkul sektöründe dijital dönüşüm, akıllı şehir uygulamaları oluşturdu. Yapay zeka destekli tasarım süreçleri, "Türkiye'de Girişimcilik Ekosisteminde Gayrimenkul ve İnşaat Teknolojilerinin Konumu ve Geleceği" ve "Gayrimenkul Teknolojilerinin 'Sıfır Atık' Politikasına Katkısı" gibi başlıklar öne çıkarken, girişimlerin yatırımcılarla buluştuğu Demo Day oturumları etkinliğin dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Anahtar Fikirler Zirvesi 2026

Bu yıl 25-26 Haziran'da Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenecek zirvenin ilk günü kayıt ve açılış filmiyle başlayacak. Ardından açılış ve protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.

Gün boyunca;

• Yapılı çevrede yeni değer zinciri,

• Şehirleri okuma ve dijital ikiz teknolojileri ve

• Akıllı yaşam deneyimi ve kullanıcı odaklı şehirtasarımı gibi başlıklar ele alınacak.

Öğle öncesi ve sonrası oturumlarda yatırım perspektifi, teknoloji–sermaye ilişkisi ve geleceğin şehir modelleri masaya yatırılacak. Program kapsamında ayrıca Demo Day girişim sunumları, networking oturumları ve fireside chat bölümleri de yer alacak.

İlk günün öne çıkan başlıkları arasında “şantiyeden buluta yapay zeka ve BIM teknolojileri”, “ConTech ile verimli üretim” ve “Sürdürülebilirliğin yeni finansal göstergeleri” bulunuyor.

İkinci gün: Girişimcilik ve yapay zeka ekosistemi

26 Haziran’daki ikinci gün programı açılış ve keynote konuşmalarıyla başlayacak. Günün ilk bölümünde Türkiye’de yapay zeka odaklı yazılım ekosistemine ilişkin analizler paylaşılacak.

Devamında gayrimenkul ve inşaat teknolojilerinde girişimcilik ekosistemi değerlendirilecek. Oturumlarda;

• Fikirden ürüne geçiş (PoC) süreçleri,

• Başarı ölçümü ve ölçekleme stratejileri gibi başlıklar ele alınacak.

Günün ilerleyen bölümünde Demo Day sunumlarının ikinci oturumu gerçekleştirilecek. Zirve, kapanış konuşmaları ve ödül töreni ile sona erecek.

İki gün sürecek Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 yapay zeka, dijital ikiz, ConTech, PropTech ve sürdürülebilir şehirleşme gibi başlıkları merkezine alarak, girişimciler ile yatırımcıları aynı platformda buluşturmayı hedefliyor. Etkinlik, sektörün geleceğine yön veren teknolojik dönüşüm başlıklarını hem teorik hem de uygulamalı oturumlarla ele alacak.