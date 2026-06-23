İçişleri Bakanlığı duyurdu: Adalar ve Silifke Belediye Başkanları görevden uzaklaştırıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları kapsamında yürütülen soruşturmaya dikkat çekildi. Akpolat’ın, İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hâkimliğinin 23 Haziran 2026 tarihli ve 2026/711 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı belirtildi.

Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut’un da “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve rüşvet almak” suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde, Silifke Cumhuriyet Başsavcılığının 22 Haziran 2026 tarihli ve 2026/2236 sorgu numaralı kararıyla tutuklandığı ifade edildi.

Açıklamada, her iki belediye başkanının da Anayasa’nın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesi uyarınca, geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.