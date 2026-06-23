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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’ye ziyarette bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki’yi resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonyalı mevkidaşı Nawrocki’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ana giriş kapısında karşıladı. İki liderin tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, Türkiye ve Polonya milli marşlarını çaldı.

Törende, tarihteki 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de hazır bulundu. Karşılama kapsamında 21 pare top atışı yapıldı.

Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Muhafız Alayı Tören Kıtası’nı “Merhaba asker” diyerek selamladı.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Nawrocki, heyetlerini birbirine takdim etti. İki lider, daha sonra merdivenlerde Türk ve Polonya bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ikili görüşmeye geçti.

Erdoğan ve Nawrocki’nin görüşme sonrası ortak basın toplantısına katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nawrocki onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Törende, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye’nin Varşova Büyükelçisi Rauf Alp Denktaş ve Ankara Valisi Yakup Canbolat da yer aldı.

 

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