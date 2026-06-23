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AjansHaber Gündem CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti

CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti

Cumhuriyet Halk Partisi Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

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CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır partisinden istifa etti

Dikbayır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’den istifa ettiğini bildirdi.

İstifa kararının partinin tarihi, tabanı ya da değerleriyle ilgili olmadığını belirten Dikbayır, şu ifadeleri kullandı:

“Bu kararımın sebebi Cumhuriyet Halk Partisi’nin tarihi, tabanı ya da değerleri değildir. İtirazım; bu partide en üst makamları işgal etmiş olmasına rağmen bugün hala partiyi kendi kişisel hesaplarının, kırgınlıklarının ve siyasi hırslarının gölgesinden çıkaramayan anlayışadır. Türkiye’nin sükünete, akla ve sorumluluk duygusuna ihtiyacı varken; Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı haline getirilmesini kabul etmiyorum.”

Dikbayır, CHP’nin kişisel hesaplaşmaların aracı haline getirilmesini doğru bulmadığını belirterek, “Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partinin makamları, şahsi ikbalin ve geçmişin rövanşlarının sahnesi olamaz. Türkiye’ye umut olması gereken bir partinin, atanarak makama gelen bir kişinin kişisel hesaplaşmaları uğruna kutuplaşmanın, tasfiyelerin ve siyasi entrikaların içine sürüklenmesini doğru bulmuyorum.” diye konuştu.

CHP’li milletvekili sayısı 136’ya düştü 

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir de CHP’den ayrılmıştı.

Son istifaların ardından CHP’nin TBMM’deki milletvekili sayısı 136 oldu.

#CHP
#Cumhurriyet Halk Partisi
#Ümit Dikbayır
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