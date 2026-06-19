CHP'li Silifke Belediyesine operasyon düzenlendi

Operasyon çerçevesinde jandarma ekipleri, CHP'li Silifke Belediyesinin Saray Mahallesi'ndeki ana binasına gelerek arama faaliyeti başlattı. Mesainin başlaması nedeniyle belediyeye gelen kurum personelinin binaya içeri alınmadığı öğrenilirken, askeri ekiplerin belediye binasındaki detaylı inceleme ve aramaları devam ediyor.

Çok sayıda adreste eş zamanlı baskın

Arama faaliyetlerinin sadece belediye hizmet binasıyla sınırlı kalmadığı, ilçe genelinde belirlenen çok sayıda adreste de eş zamanlı baskınlar ve aramalar gerçekleştirildiği bildirildi. Yürütülen operasyon kapsamında, CHP'li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut ile birlikte olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Başsavcılık koordinesinde yürütülen çok yönlü soruşturma sürüyor.