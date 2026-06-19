İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, Tuzla’da bulundu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Karaal’ın Maltepe’de kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında çalışma yürüttü.
Yapılan araştırmalar sonucunda Tuzla’da olduğu belirlenen Karaal, polis ekiplerince bir inşaat alanında bulundu. Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık durumu iyi
Şüphelilerin, izlerini kaybettirmek amacıyla Erhan Karaal’ı önce Kocaeli’nde, ardından Tuzla’daki boş fabrikalarda alıkoydukları öğrenildi.
Kurtarıldıktan sonra polise "Beni zorla kaçırdılar" dediği öğrenilen Karaal’ın tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun elverişli hale gelmesinin ardından detaylı ifadesine başvurulacağı bildirildi.