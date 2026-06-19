YÖK Başkanı Özvar’dan YKS adaylarına başarı mesajı

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, sınava hazırlanan adaylara seslendi.

Adayların uzun ve emek isteyen bir hazırlık sürecinden geçtiğini belirten Özvar, sınav öncesi gençlere, şu sözlerle destek verdi:

"Şimdi yapmanız gereken emeğinize güvenmek ve elinizden gelenin en iyisini ortaya koymaktır. Unutmayın, bu sınav önemli bir aşamadır ancak sizi tanımlayan yegane ölçü değildir. Yetenekleriniz, hayalleriniz ve hedefleriniz çok daha büyüktür. Sizler ülkemizin geleceğisiniz ve her birinizin başaracağı çok kıymetli işler olduğuna inanıyoruz."

Ailelerin de bu süreçte çocuklarının yanında yer aldığını vurgulayan Özvar, öğrencilerin heyecanını, umutlarını ve sorumluluklarını paylaşan ailelere emekleri ve sabırları dolayısıyla teşekkür etti.