EPDK’dan lisanssız elektrik üretimine ilişkin yeni karar

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.
Karara göre, 10 yıllık lisanssız üretim süresi sona eren ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında yer alan lisanssız elektrik üretim tesislerinde, bu yıl üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek.
Bununla birlikte, 12 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetini sürdüren elektrik üretim tesislerine, söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veriş yönlü dağıtım bedeli olarak “Lisanssız Üretici-2” tarifesi uygulanacak.