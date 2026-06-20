20 Haziran 2026 Cumartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Savunma sanayimiz, Cumhuriyet tarihimizin en verimli günlerini yaşıyor”
14:07 CHP’li Yalçın Ekici, Silivri Belediye Başkan Vekili seçildi
13:56 YKS'nin ilk oturumu TYT sona erdi
12:10 Kırmızı bültenle aranan firari hükümlü Bursa’da yakalandı
AjansHaber Ekonomi EPDK’dan lisanssız elektrik üretimine ilişkin yeni karar

EPDK’dan lisanssız elektrik üretimine ilişkin yeni karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı bazı lisanssız elektrik üretim tesisleriyle ilgili yeni düzenlemeye gitti.

Yayınlama Tarihi:
EPDK’dan lisanssız elektrik üretimine ilişkin yeni karar

EPDK’nin konuya ilişkin kurul kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 10 yıllık lisanssız üretim süresi sona eren ve tüketim tesisiyle farklı ölçüm noktasında yer alan lisanssız elektrik üretim tesislerinde, bu yıl üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisinin tamamı satışa konu edilebilecek.

Bununla birlikte, 12 Haziran tarihli Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız üretim faaliyetini sürdüren elektrik üretim tesislerine, söz konusu kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren veriş yönlü dağıtım bedeli olarak “Lisanssız Üretici-2” tarifesi uygulanacak.

#Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
#EPDK
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
Türkiye’de mayısta konut satışları yüzde 31,2 geriledi
Türkiye’de mayısta konut satışları yüzde 31,2 geriledi
Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi
Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi
Dünya
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Hizbullah: "İsrail askerleriyle çatışmalar sürüyor"
Gündem
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Turan Koridoru” çıkışı: Zengezur hattı Türk dünyasının yeni geçiş kapısı mı olacak?
Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat
Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.