15 Haziran 2026 Pazartesi
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
14:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
12:17 Dünya Kupası’nda gol yağmuru: 5 maçta 21 gol
23:02 A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
22:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan A Milli Futbol Takımı’na destek mesajı: “Yolunuz bahtınız açık olsun Bizim Çocuklar”
AjansHaber Ekonomi Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi

Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi

ABD ile İran arasında sağlanan “barış mutabakatı” ve Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılacağına yönelik beklentiler küresel petrol piyasalarında satış baskısı yarattı. Brent petrol yüzde 5’e yakın düşerek 83 dolar seviyelerine geriledi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi

Uluslararası enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin gelişmelerin etkisiyle yaklaşık yüzde 4,4 düşüşle 83,47 dolardan işlem gördü.

Cuma günü 89,90 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 87,33 dolardan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde ise düşüş derinleşerek 83 dolar bandına kadar çekildi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 80,59 dolar seviyesine indi.

Düşüşün ana nedeni: Jeopolitik yumuşama beklentisi

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile United States ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından bölgesel gerilimin azalacağı beklentisi etkili oldu.

Piyasalarda, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanacağı yönündeki açıklamalar fiyatlamaları aşağı çekti.

Açıklamalar piyasayı yönlendirdi

Sürece ilişkin değerlendirmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kapsamlı bir barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden açılacağını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise taraflar arasında “yoğun görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığını” belirterek, resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de mutabakatı doğrulayarak, imza sonrası süreçte yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik başlıkların müzakere edileceğini bildirdi.

Piyasada yeni fiyatlama

Anlaşma beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte Brent petrol, son aylardaki en düşük seviyelerine yaklaşırken, WTI cephesinde de benzer bir geri çekilme görüldü.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasının enerji piyasalarında kısa vadede volatiliteyi düşürdüğünü, ancak sürecin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor.

Teknik görünüm

Piyasa değerlendirmelerinde Brent petrolde 85,28 dolar seviyesi direnç, 82,46 dolar seviyesi ise kısa vadeli destek bölgesi olarak izleniyor.

#ekonomi
40 ilde ihracat artışı: 21 il 1 milyar dolar eşiğini aştı
40 ilde ihracat artışı: 21 il 1 milyar dolar eşiğini aştı
#Ekonomi / 11 Haziran 2026
Yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında
Yurt içi piyasaların gözü TCMB’nin faiz kararında
#Ekonomi / 20 Nisan 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Siber güvenlikte kritik tablo: 101 binden fazla zararlı bağlantı engellendi
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
Bakan Kacır: "Yapay zeka yatırımları için 3 milyar dolarlık kamu desteği sağlayacağız"
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
İstanbul Havalimanı Avrupa’nın zirvesinde
Türkiye Hayat Emeklilik’ten “Bir Ay Bizden Kampanyası”
Türkiye Hayat Emeklilik’ten “Bir Ay Bizden Kampanyası”
Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat
Akdeniz Hububat Birliğinden mayısta 151,3 milyon dolarlık ihracat
Spor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
A Milli Takım 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası sahnesine çıkıyor
Gündem
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Bakan Kurum: “Türkiye’de kentsel dönüşüm tercih değil, mecburiyettir”
Ticaret Bakanlığı: "Türkiye’nin mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüdü"
Ticaret Bakanlığı: "Türkiye’nin mikro ihracat hacmi son 10 yılda yaklaşık 15 kat büyüdü"
Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı
Ticaret Bakanlığından devre tatil ve devre mülk uyarısı: 352 milyon lirayı aşan ceza uygulandı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.