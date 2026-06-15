Petrol fiyatları ABD-İran mutabakatıyla sert geriledi

Uluslararası enerji piyasalarında Brent petrolün varil fiyatı, ABD ile İran arasında varılan mutabakata ilişkin gelişmelerin etkisiyle yaklaşık yüzde 4,4 düşüşle 83,47 dolardan işlem gördü.

Cuma günü 89,90 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 87,33 dolardan tamamlamıştı. Yeni işlem gününde ise düşüş derinleşerek 83 dolar bandına kadar çekildi.

Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 5’in üzerinde gerileyerek 80,59 dolar seviyesine indi.

Düşüşün ana nedeni: Jeopolitik yumuşama beklentisi

Fiyatlardaki gerilemede, ABD ile United States ve İran arasında sağlanan mutabakatın ardından bölgesel gerilimin azalacağı beklentisi etkili oldu.

Piyasalarda, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden petrol akışının yeniden güvenli ve kesintisiz şekilde sağlanacağı yönündeki açıklamalar fiyatlamaları aşağı çekti.

Açıklamalar piyasayı yönlendirdi

Sürece ilişkin değerlendirmelerde, ABD Başkanı Donald Trump, İran ile kapsamlı bir barış anlaşmasının tamamlandığını ve Hürmüz Boğazı’nda geçişlerin yeniden açılacağını ifade etti.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise taraflar arasında “yoğun görüşmeler sonucunda anlaşmaya varıldığını” belirterek, resmi imza töreninin 19 Haziran’da İsviçre’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi de mutabakatı doğrulayarak, imza sonrası süreçte yaptırımlar, nükleer program ve ekonomik başlıkların müzakere edileceğini bildirdi.

Piyasada yeni fiyatlama

Anlaşma beklentilerinin güçlenmesiyle birlikte Brent petrol, son aylardaki en düşük seviyelerine yaklaşırken, WTI cephesinde de benzer bir geri çekilme görüldü.

Analistler, jeopolitik risklerin azalmasının enerji piyasalarında kısa vadede volatiliteyi düşürdüğünü, ancak sürecin kırılgan olduğuna dikkat çekiyor.

Teknik görünüm

Piyasa değerlendirmelerinde Brent petrolde 85,28 dolar seviyesi direnç, 82,46 dolar seviyesi ise kısa vadeli destek bölgesi olarak izleniyor.