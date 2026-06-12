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AjansHaber Gündem Ticaret Bakanlığından vize aracılık firmalarına reklam yaptırımı

Ticaret Bakanlığından vize aracılık firmalarına reklam yaptırımı

Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Reklam Kurulu, vize randevu hizmeti sunan 6 aracılık firmasına, tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı nitelikteki reklamları nedeniyle 3 aya kadar tedbiren durdurma cezası verdi.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Ticaret Bakanlığından vize aracılık firmalarına reklam yaptırımı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı firmaların vize randevusu alma sürecine ilişkin internet ortamında tüketicileri yanıltıcı paylaşımlar yaptığı iddiaları üzerine inceleme başlatıldığı belirtildi.

6 firma hakkında resen inceleme başlatıldı

Açıklamaya göre Reklam Kurulu, söz konusu iddiaların odağında bulunan 6 firma hakkında resen inceleme yürüttü. İnceleme kapsamında, tüketicilere yönelik “vize randevu garantisi”, “vize garantisi”, “hızlı başvuru”, “kesintisiz destek”, “garanti çözüm”, “yüzde 100 onay garantisi” ve “hızlı sonuç garantisi” gibi ifadeler içeren reklamlar mercek altına alındı.

Kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda, tüketicileri yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilen söz konusu reklamlara ilişkin 3 aya kadar tedbiren durdurma kararı alındı.

Nihai karar inceleme sonrası verilecek

Bakanlık, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından dosyalara ilişkin nihai kararın verileceğini bildirirken, tüketicileri aldatmaya yönelik ticari reklamlar ve haksız ticari uygulamalara karşı denetim ve inceleme faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünü vurguladı.

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