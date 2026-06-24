İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince düzenlenen operasyonda 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Urla açıklarında Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı tarafından lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Bölgeye sevk edilen ekiplerce durdurulan lastik bottaki 7’si çocuk 43 düzensiz göçmen yakalandı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.