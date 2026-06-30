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AjansHaber Gündem MİT Başkanı Kalın, Irak’ta güvenlik ve istihbarat diplomasisi yürüttü

MİT Başkanı Kalın, Irak’ta güvenlik ve istihbarat diplomasisi yürüttü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirdiği temaslarda Cumhurbaşkanı Nizar Amedi başta olmak üzere üst düzey yargı ve güvenlik yetkilileriyle bir araya gelerek Türkiye-Irak ilişkileri, güvenlik ve istihbarat iş birliği ile bölgesel gelişmeleri ele aldı.

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MİT Başkanı Kalın, Irak’ta güvenlik ve istihbarat diplomasisi yürüttü
KAYNAK: (AA)

MİT Başkanı Kalın’ın ilk durağı Irak Cumhurbaşkanlığı oldu. Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre Kalın, Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi.

Güvenlik ve istihbarat iş birliği ele alındı

Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Irak ile Türkiye arasındaki güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Amedi, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu belirterek, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunması ve bölgede daha istikrarlı bir ortamın oluşturulması amacıyla ortak çabaların önemine dikkat çekti.

Kalın ise Türkiye’nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve iş birliğini sürdürmeye kararlı olduğunu ifade ederek, iki komşu ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini belirtti.

Yargı ve güvenlik yetkilileriyle temaslar

Bağdat temasları kapsamında Kalın, Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan ile de görüştü.

Irak Yüksek Yargı Konseyinin yazılı açıklamasına göre görüşmede, bölge güvenliğini tehdit eden terörle mücadele dosyalarının takibi ile bu kapsamda istihbarat ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Kalın ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ile de bir araya gelerek güvenlik alanındaki iş birliği başlıklarını değerlendirdi.

Irak-Türkiye ilişkileri değerlendirildi

MİT Başkanı Kalın, temasları çerçevesinde Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüştü.

Halbusi’nin Basın Ofisi’nin açıklamasına göre görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra Irak-Türkiye ilişkilerinin özellikle güvenlik alanında geliştirilmesi ele alındı.

Taraflar ayrıca yeni Irak hükümetinin, yolsuzluk suçlamalarıyla aranan ve yurt dışında bulunan firarilerin takibi ile Irak’a teslim edilmelerine yönelik çalışmalarına destek verilmesinin önemini vurguladı.

Temaslar yarın da sürecek

MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın Bağdat’taki temaslarının yarın da devam edeceği bildirildi.

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