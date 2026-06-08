MİT Başkanı Kalın Kahire’de Gazze ateşkesinin ikinci aşaması görüşmelerine katıldı

Gazze’de ateşkesin ikinci aşamasına ilişkin çalışmalar kapsamında Kahire’de düzenlenen toplantılarda insani yardım, yönetim modeli ve yeniden imar süreci ele alındı.

Görüşmeler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın’ın yanı sıra Mısır ve Katar’dan üst düzey yetkililer ile Filistinli grupların temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre taraflar, ateşkes sürecinin ilerletilmesi ve sahadaki tıkanıklıkların aşılması amacıyla “yol haritası” niteliğinde bir taslak üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerin genel olarak yapıcı bir atmosferde geçtiği belirtildi.

Toplantılarda, ateşkesin ilk aşamasındaki yükümlülüklerin tamamlanması, insani yardım girişinin artırılması ve sahada sükunetin korunmasına yönelik adımlar ele alındı. Gazze’nin gelecekteki yönetimi, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması ve ateşkesin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar da gündeme geldi.

Ateşkes anlaşması 10 Ekim 2025’te yürürlüğe girerken, ilk aşamada esir takası, insani yardım akışının artırılması ve İsrail ordusunun bazı bölgelerden kısmi çekilmesi gibi adımlar uygulanmıştı. Ancak Filistinli kaynaklar, İsrail’in anlaşmadaki yükümlülüklerini tam olarak yerine getirmediğini ve saldırıların sürdüğünü ifade ediyor.

İkinci aşamada ise Gazze’nin yönetim modeli, yeniden imar süreci, uluslararası güç konuşlandırılması, İsrail’in çekilme takvimi ve güvenlik düzenlemeleri gibi başlıkların netleştirilmesi hedefleniyor. Filistinli gruplar ile garantör ülkeler arasındaki temaslar Kahire’de dün başlamıştı.