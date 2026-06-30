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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi, Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti

Bakan Çiftçi, Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Suriye temasları kapsamında Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile birlikte Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti.

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Bakan Çiftçi, Kasyun Dağı’ndan Şam’ı seyretti
KAYNAK: (AA)
Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ziyaret sırasında Şam’ın geçmişi, bugünü ve geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.

“Şam’ın geleceğine umutla baktık”

Kasyun Dağı ziyaretine ilişkin paylaşımında Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Şam’ı bir de Kasyun Dağı’ndan seyrettik. Kadim şehrin hafızasını, bugününü ve yarınını bu eşsiz manzara eşliğinde dinledik. Asırlara tanıklık eden Kasyun’dan, Şam’ın geleceğine umutla baktık. Ziyaretimize eşlik eden Suriye İçişleri Bakanı Sayın Enes Hattab’a nazik ev sahipliği ve samimi misafirperverliği için teşekkür ediyorum.”

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