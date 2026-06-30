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AjansHaber Gündem Bakan Çiftçi: "2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi"

Bakan Çiftçi: "2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ülke genelinde uygulanan 2 bin 763 kontrol ve arama noktasının kaldırıldığını bildirdi.

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Bakan Çiftçi: "2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildi"
KAYNAK: (AA)

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 2 bin 560’ı Emniyet Genel Müdürlüğü, 203’ü ise Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluğunda bulunan toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verildiğini duyurdu.

“134 terör örgütü mensubu teslim oldu”

Terör örgütüne yönelik sürdürülen ikna çalışmalarına da değinen Çiftçi, yıl başından bu yana yürütülen faaliyetler sonucunda 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu hatırlattı:

“İçişleri Bakanlığı olarak, Terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda 2 bin 560’ı Emniyet, 203’ü Jandarma olmak üzere toplam 2 bin 763 kontrol ve arama noktası uygulamasına son verdik. Yıl başından bu yana yürütülen ikna çalışmalarıyla da 2’si gri, 1’i sarı kategoride olmak üzere toplam 134 PKK/BTÖ mensubunun güvenlik güçlerimize teslim olduğunu kamuoyuyla paylaşmıştık. Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milletimizin birlik ve beraberliğini daha da güçlendirerek Terörsüz Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz.”

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