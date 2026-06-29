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AjansHaber Videolar Dünya 41 dereceyi gören Berlin’de polis, vatandaşları tazyikli suyla serinletti  

41 dereceyi gören Berlin’de polis, vatandaşları tazyikli suyla serinletti  

Almanya’yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Berlin polisi, normalde toplumsal olaylarda kullanılan su topu araçlarını bu kez vatandaşları serinletmek için kullandı.

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Almanya, yılın ilk büyük sıcak hava dalgasıyla mücadele ederken başkent Berlin’de dikkat çeken bir uygulama hayata geçirildi. Normalde toplumsal olaylarda kullanılan su topu araçları, aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar ve turistleri serinletmek amacıyla sokaklara çıkarıldı.

Berlin polisine ait iki su topu aracı, Brandenburg Kapısı, Potsdamer Platz ve Reichstag çevresinde dolaşarak kalabalıkların üzerine düşük basınçlı su püskürttü. Güvenlik amacıyla kullanılan yüksek basınçlı su jetlerinin aksine, bu uygulamada vatandaşların zarar görmemesi için hafif su püskürtme yöntemi tercih edildi.

Ülke genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasıyla birlikte birçok bölgede hava sıcaklığı 40 derecenin üzerine çıktı. Bazı noktalarda termometreler 41,5 dereceyi gösterirken, Alman Meteoroloji Servisi (DWD) verilerine göre Almanya, ölçüm kayıtlarının tutulmaya başlanmasından bu yana en sıcak gecelerinden birini yaşadı.

Saksonya eyaletindeki Kubschütz’te gece sıcaklığı 29,4 derecenin altına düşmezken, yetkililer özellikle gecelerin serinlememesinin sıcak hava dalgasının etkisini artırdığı uyarısında bulundu.

Meteoroloji yetkilileri, pazar günü sıcak hava dalgasının zirveye ulaşmasının beklendiğini, ülke genelinde sıcaklıkların 37 ila 41 derece arasında seyredeceğini açıkladı.


 

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