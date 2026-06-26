Lübnan ateşkesi İsrail kabinesinde kriz çıkardı

İsrail basınında yer alan haberlere göre kabine toplantısında Lübnan’daki askeri durum ve ateşkesin geleceği konusunda görüş ayrılıkları derinleşti.

Aşırı sağcı bakanlardan “Ateşkes kaldırılsın.” çağrısı

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Lübnan topraklarında İsrail askerlerinin yaralanmasını gerekçe göstererek ateşkesin sona erdirilmesi gerektiğini savundu.

Ben-Gvir, “Yüzlerce hedefi vurabilir ve onları bombalayabiliriz.” ifadelerini kullanarak saldırıların artırılması çağrısında bulundu.

Ulusal Misyon Bakanı Orit Strook da Ben-Gvir’e destek vererek Lübnan’daki İsrail askerlerinin “kendilerini bir atış poligonundaymış gibi hissettiklerini” söyledi ve her tehdide anında karşılık verilmesi gerektiğini belirtti.

“Ateşkesi siz istediniz”

Toplantıda tansiyonu yükselten çıkış ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’den geldi. Zamir, ateşkes eleştirilerine karşılık olarak “Ateşkesi siz istediniz.” ifadelerini kullandı.

Bu sözler üzerine kabine içinde tartışmaların daha da sertleştiği bildirildi.

Netanyahu hükümeti ateşkesi savundu

Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz ise ateşkesin sürdürülebilir olduğunu savunarak İsrail ordusunun sahada kısıtlanmadığını ileri sürdü.

Katz, “Ateşkesin avantajları ve dezavantajları var ancak hiçbir askeri tehlikeye atmıyoruz.” derken Netanyahu da “Sahadaki askerler her türlü anlık tehdide anında yanıt veriyor.” ifadelerini kullandı.

Washington’da yürütülen müzakerelerle eş zamanlı kriz

Kabinedeki görüş ayrılıklarının, ABD ara buluculuğunda Washington’da sürdürülen İsrail-Lübnan görüşmeleriyle eş zamanlı yaşandığı belirtildi.

ABD’nin ateşkes planı kapsamında bazı “pilot bölgelerde” İsrail askerlerinin çekilmesi ve Lübnan ordusunun konuşlandırılması seçeneklerinin değerlendirildiği bildirildi.