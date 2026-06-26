Bakan Gürlek: "48 operasyonda 841 şüpheliye işlem yapıldı"

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde organize suç örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vatandaşların huzur ve güvenliğinin devletin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ifade etti.

81 ile genelge gönderildi

18 Haziran’daki Milli Güvenlik Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda, pazartesi günü 81 ilde bulunan 175 Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığına “Organize suç örgütleri ile mücadele” konulu genelge gönderildiğini hatırlatan Gürlek, başsavcılıkların emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli şekilde eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

48 operasyonda 841 şüpheli

Gürlek, açıklamasında şu bilgileri paylaştı:

“48 ayrı operasyonda 841 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 31 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinasyonunda 24 ilde TCK 220 kapsamında suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna yönelik 35 operasyon gerçekleştirilmiş, 711 şüpheli hakkında adli işlem uygulanmıştır. Ayrıca örgütlü suç kapsamında olmamakla birlikte benzer nitelikteki suçlara yönelik 10 Cumhuriyet başsavcılığımızın koordinasyonunda 10 ilde 13 operasyon düzenlenmiş, 130 şüpheli hakkında adli işlem yapılmıştır.”

“Hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz”

Operasyonların, yargı teşkilatının hızlı refleksi, kolluk kuvvetlerinin etkinliği ve kurumlar arasındaki güçlü koordinasyonun göstergesi olduğunu belirten Gürlek, “Şehirlerimizin huzurunu bozmaya, gençlerimizi suça bulaştırmaya, esnafımızı tehdit ve haraçla sindirmeye çalışan hiçbir yapıya izin vermeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Gürlek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin yöneticilerden finans ağlarına ve dijital propaganda kanallarına kadar tüm unsurları kapsayacak şekilde kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.