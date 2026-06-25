Bakan Çiftçi: “Emniyet teşkilatı Türkiye Yüzyılı’nın en güçlü taşıyıcılarından biridir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Polis Akademisi Başkanlığı Gölbaşı Yerleşkesi’nde düzenlenen törende konuşan Çiftçi, 11 dost ve kardeş ülkeden gelen 43 misafir polis amiriyle birlikte toplam 13 bin 610 öğrencinin mezun edildiğini ifade etti.

“Polislik ömürlük bir söz ve büyük bir mesuliyettir”

Polisliğin yalnızca bir meslek değil, millete verilen ömür boyu bir söz olduğunu vurgulayan Çiftçi, mezun olan öğrencilerin devletin adaletini ve milletin güvenini temsil edeceğini belirtti.

Polislik görevini, “bir çocuğun korkusunu dindiren güven, bir annenin duasında karşılık bulan huzur ve suç karşısında dimdik duran devlet iradesi” olarak tanımlayan Çiftçi, genç polislerin Fethi Sekin ve diğer kahraman emniyet mensuplarının izinden yürüyeceğini söyledi.

“Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı yapacağız”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin her alanda önemli başarılara imza attığını ifade eden Çiftçi, Türkiye Yüzyılı hedefinin güven ve istikrarın kökleştiği yeni bir dönem olduğunu kaydetti.

Çiftçi, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Yüzyılı’nı huzurun yüzyılı kılmak için şehirlerimizde, sokaklarımızda, sınırlarımızda ve siber dünyada aynı kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Bu büyük hedefin en güçlü taşıyıcılarından biri, iki asra yaklaşan tecrübesi, disiplini ve fedakarlığıyla emniyet teşkilatımızdır.”

“Hukuku rehber, adaleti ölçü bilen yiğitler mezun ediyoruz”

Konuşmasında hukukun üstünlüğü vurgusu yapan Çiftçi, Polis Akademisi’nden mezun olan öğrencilerin adalet ve millet sevgisi ekseninde yetiştirildiğini belirtti.

Çiftçi, şöyle konuştu:

“Hukuku rehber, adaleti ölçü, milletimize sadakati şeref bilen yiğitler mezun ediyoruz. Çünkü milletin birliği, güçlü adalet, sağlam disiplin ve güven veren bir teşkilatla mümkündür.”

Geçtiğimiz yıl uygulamaya alınan puan esaslı atama ve yer değiştirme sistemine de değinen Çiftçi, sistemin şeffaflığı artırdığını, personelin görev motivasyonunu ve kurumsal aidiyet duygusunu güçlendirdiğini ifade etti.

Ailelere ve eğitim kadrosuna teşekkür

Mezun polislerin yetişmesinde ailelerin büyük emek ve fedakârlık gösterdiğini dile getiren Çiftçi, ailelere teşekkür etti. Polis Akademisi’nin yönetici ve eğitim kadrosuna da şükranlarını sunan Çiftçi, şehitleri rahmetle anarken gazilere minnetlerini iletti.

Törende, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan ile Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı da birer konuşma yaptı.