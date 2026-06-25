Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu.

Toplantının açılışında teşkilat mensuplarını selamlayan Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

İl başkanları, kadın ve gençlik kolları yöneticileri ile belediye başkanlarına hitap eden Erdoğan, konuşmasının başında şu ifadeleri kullandı:

“İl başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızın kıymetli il başkanları, kıymetli belediye başkanlarımız ve il genel meclis başkanlarımız, değerli dava ve yol arkadaşlarım. Hepinizi en kalbi duygularımla, hasretle ve hürmetle selamlıyorum. Sizlerin vasıtasıyla cennet vatanımızın dört bir yanındaki yol ve dava arkadaşlarımı iştenlikle selamlıyor, her birini muhabbetle bağrıma basıyorum. Davamıza yaptıkları hizmetlerden ötürü şükranlarımı sunuyorum. Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımızın partimize, ülkemize, milletimize ve demokrasimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Toplantımıza yapacağınız katkılar için her birinize teşekkür ediyorum.”

Aşure Günü ve deprem mesajı

Konuşmasının başında Muharrem ayı ve Aşure Günü’ne de değinen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Konuşmamın hemen başında hem Türkiye olarak hem İslam alemi olarak bugün idrak ettiğimiz Aşure Günü’nün ve Muharrem ayının hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Bu vesileyle Hazreti Hüseyin Efendimizi ve Ehl-i Beyt’i bir kez daha kemal-i edeple yad ediyor, Allah’ın selamı onların üzerine olsun diyorum.”

Erdoğan, Venezuela’da yaşanan depremlere ilişkin de geçmiş olsun dileklerini ileterek şunları söyledi:

“Yine buradan, bu sabah meydana gelen iki büyük depremle sarsılan dost Venezuela halkına ve hükümetine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, bu zor günlerinde Türkiye’nin yanlarında olduğunu belirtiyorum.”

“11,5 milyon üyeyle dünyanın en büyük siyasi hareketlerinden biriyiz”

AK Parti’nin teşkilat gücüne dikkat çeken Erdoğan, partinin organizasyon kapasitesini anlatarak şöyle konuştu:

“Değerli arkadaşlar. AK Parti olarak bugün dünyada eşi benzeri olmayan bir teşkilat gücüne sahibiz. 11 milyon 500 bini aşkın üyemizle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en büyük, en yaygın siyasi hareketlerinden biriyiz. Şunu bir defa açıkça söylemek isterim. Bizim tasavvurumuzda üyelik sadece bir kayıt işleminden ibaret değildir. Bizde üye demek, millete hizmet mücadelesine nefer yazılmak demektir. Bu uğurda gerektiğinde yardan ve serden geçmek demektir. Her türlü fedakarlığı göze almak demektir. Bu milletin, bu ümmetin sorumluluğunu yüreğinde taşımak demektir. İdeallerimize gönül vermek, davamıza ömür vermek demektir.”

2026 “Mahalle Çalışmaları Yılı” ilan edildi

Parti teşkilat çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, yeni hedefleri şöyle açıkladı:

“Biliyorsunuz, üye sayısında kırdığımız rekorun ardından 2026 senesini Mahalle Çalışmaları Yılı ilan ettik. Daha fazla sayıda insanımıza ulaşmak, mahallelerdeki varlığımızı daha da güçlendirmek amacıyla yoğun bir çalışmanın içindeyiz. Tüm teşkilatımızın gayretiyle 2026 yılını AK Parti ailesini hem üye sayısı hem de derinlik itibarıyla büyütmek için bir fırsata çeviriyoruz.”

“Teveccüh katlanarak artıyor”

Partiye yönelik ilginin arttığını belirten Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Eser, hizmet ve kardeşlik siyasetinin temsilcisi olan AK Partimize yönelik teveccüh her seviyede katlanarak artıyor. Huzur arayan, kardeşlik ve dayanışma arayan, şehrine, ilçesine, beldesine hizmet etmek isteyen hemen herkes bu ailenin bir ferdi olarak bu çatı altında siyaset yapmayı arzu ediyor.”

Parti katılımlarına ilişkin mesaj

Son dönemdeki katılımlara değinen Erdoğan, yeni üyeleri şu sözlerle karşıladı:

“Pazartesi bir ilçe belediye başkanımızı, dün ise bir milletvekilimizi saflarımıza dahil ettik. Bugün de yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız. Birazdan AK Parti ailesine intisap edecek tüm arkadaşlarımıza aramıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum.”

“Siyaset toplumun kendisidir”

Siyaset anlayışına ilişkin temel yaklaşımını da anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

“Bize göre siyaset, millete tepeden bakan bir faaliyet alanı değildir. Aksine toplum, siyasetin asli unsurudur, sahibidir, kurucu öznesidir. İster yerel düzeyde ister tüm ülke sathında olsun, siyaset felsefemizin temelinde insan vardır. İnsana saygı vardır. 86 milyonun her bir ferdi bizim nazarımızda eşittir. Aynı değerdedir. Oy versin ya da vermesin. Bizi desteklesin veya desteklemesin. Hiçbir ayrım yapmadan aynı derecede hizmete ve hürmete layıktır.”

Mevlana’dan alıntı yaptı

Konuşmasında Mevlana’dan da alıntı yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Hazreti Mevlana’nın asırları aşan şu öğütlerini kendimize rehber eyledik. ‘Sevgi de güneş gibi ol. Dostluk ve kardeşlik de akarsu gibi ol. Hataları örtmede gece gibi ol. Tevazuda toprak gibi ol. Öfkede ölü gibi ol. Her ne olursan ol. Ya olduğun gibi görün. Ya göründüğün gibi ol.’”

Sosyal medya ve “etkileşim avcılığı” uyarısı

Sosyal medya kullanımına ilişkin eleştirilerde bulunan Erdoğan, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bunu özellikle şunun için söylüyorum. Şimdi bakınız değerli kardeşlerim. Sosyal medyanın da tesiriyle etkileşim avcılığı denilen bir hastalığın hem toplumda hem kamuda hem de yerel yönetimlerde yayıldığını görüyoruz. Mahremiyet yok sayılırken özel alan kavramı anlamını yitirmekte.”

“Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye geldik”

Parti kadrolarına net mesaj veren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“Teşkilatımızdaki hiçbir kardeşim şunu aklından çıkarmasın. Biz efendilik taslamaya değil, millete hizmet etmeye, hizmetkarlık yapmaya geldik. Bu minvalde, bu istikamette yürümeye de devam edeceğiz.”

“Siyasetimiz eser ve hizmet üzerine kurulu”

Muhalefetle polemik yerine hizmet siyasetine odaklandıklarını belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

“Değerli kardeşlerim. Bir taraftan şehirlerimizi abat etmek için canla başla çalışırken, diğer taraftan da siyasi rakiplerimizle gereksiz polemiklerden uzak duruyoruz. Biz iş yapmanın, taş üstüne taş koymanın derdindeyiz. Biz eser ve hizmet siyasetimizle yeni gönüller kazanmanın peşindeyiz.”

“28 Şubat’ı unutmadık”

Demokrasi ve özgürlükler konusunda geçmişe atıf yapan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

“28 Şubat döneminde darbecilerin kahrına uğrayan insanlarımızın bir daha aynı zorbalığa maruz kalmaması için de milletimizden yetki aldık. 23 yıldır bu konuda çok büyük hassasiyet gösterdik. Ne bir başkasının hayat tarzına müdahale ettik. Ne bir başkasının inancına karıştık ne de Jakoben zihniyetin günümüzdeki temsilcilerinin insanımızın inancına karışmasına eyvallah ettik.Buna rağmen artık eskisi kadar olmasa da zaman zaman sesi çok çıkan kibir abidelerinin sessiz çoğunluğu susturma, yıldırma, tedip ve tehdit etme girişimlerine şahit oluyoruz."

Katılım sonrası rozet takıldı

Konuşmanın ardından CHP'den istifa eden Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve İYİ Partiden istifa eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, AK Parti’ye katıldı. Belediye başkanlarına rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.