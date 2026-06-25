Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde rahatsızlanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görev sırasında rahatsızlanan bir askerin şehit olduğunu açıkladı.
MSB’den yapılan açıklamaya göre, Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin rahatsızlanmasının ardından helikopterle Gaziantep Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Açıklamada, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şahin’in kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
MSB, açıklamasında şehide Allah’tan rahmet, ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve millete başsağlığı diledi.