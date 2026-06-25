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AjansHaber Gündem DMM’den Macron iddialarına ilişkin açıklama

DMM’den Macron iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ankara’daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nda sabah yürüyüşü yapacağı ve bu alanların halka kapatılacağı yönündeki iddiaların doğru olmadığını bildirdi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sos

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DMM’den Macron iddialarına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ankara’da yapacağı ziyaretle ilgili olarak ortaya atılan “Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İddialar yalanlandı

DMM’nin açıklamasında, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulanarak, “Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Manipülasyon uyarısı

Açıklamada, kamuoyunu yanıltmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi gerektiği belirtilerek, manipülatif içeriklere karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

DMM, kamu düzenini hedef alan yanlış bilgilendirmelere karşı çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

#İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi
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