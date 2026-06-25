NATO Zirvesi öncesi başkentte hazırlıklar sürüyor

Başkent Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde hazırlıklar sürüyor.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Esenboğa Havalimanı arasındaki Turgut Özal Bulvarı boyunca protokol güzergahında çeşitli düzenlemeler yapılıyor.

Bulvar üzerindeki bazı noktalara NATO Zirvesi’ne ilişkin “Barışın Anahtarı”, “Güvenliğin Anahtarı” ve “Barışta Ortak Gelecek” sloganlarının yer aldığı billboardlar asıldı.

Ayrıca Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı ile savunma sanayisi ürünlerine ilişkin tanıtım görselleri de bulvar boyunca farklı noktalarda yer aldı.

Billboardlarda TCG Anadolu, Tayfun ve HÜRJET gibi yerli ve milli savunma sanayisi ürünlerinin görselleri kullanıldı.