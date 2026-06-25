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AjansHaber Yaşam Kastamonu’da kenelerle mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya salındı

Kastamonu’da kenelerle mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya salındı

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında Kastamonu’da 1200 kınalı keklik doğaya salındı.

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Kastamonu’da kenelerle mücadele için 1200 kınalı keklik doğaya salındı

“Kastamonu İli Keklik Salımı Programı” kapsamında merkez ilçeye bağlı Hacımuharrem köyü ile İhsangazi ve Hanönü ilçelerinde belirlenen alanlara bırakılan kekliklerle, yaban hayatının desteklenmesi ve biyolojik mücadelenin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Keneler ve zararlı böceklerle biyolojik mücadele amaçlanıyor

Programda konuşan Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Ali Bozkurt, kentte keneler ve zararlı böceklerle mücadele kapsamında çalışma yürüttüklerini belirtti.

Bozkurt, kekliklerin kene ve süne gibi zararlılarla mücadelede ekolojik dengeyi destekleyen önemli biyolojik unsurlar olduğunu ifade etti.

Köylülerden destek talebi

Hacımuharrem Köyü Muhtarı Kadir Çavdarcı ise köylerinde kene ve yabani böceklerle biyolojik mücadele amacıyla keklik salınmasını talep ettiklerini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Parklar Müdürlüğüne teşekkür etti.

Programa yoğun katılım

Programa, TKDK İl Koordinatörü Ahmet Kuyulu, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Yalçın Uyanık, köylüler ve vatandaşlar katıldı.

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