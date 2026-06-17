Uzmanından uyarı: “Uyuşma, karıncalanma ve güç kaybı varsa ağrı göz ardı edilmemeli”

Medicana Sağlık Grubu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünden Uzm. Dr. Duygu Keskin, boyun ağrısına eşlik eden bazı belirtilerin daha ciddi sağlık sorunlarının habercisi olabileceğine dikkati çekerek uyarılarda bulundu.

Boyun ağrısı yaşayan birçok kişinin ilk aklına gelen sorunlardan birinin boyun düzleşmesi olduğunu belirten Uzman Dr. Duygu Keskin, boyun omurgasının normalde hafif bir eğriliğe sahip olduğunu, boyun düzleşmesinin ise bu eğriliğin azalması veya kaybolması durumunda ortaya çıktığını ifade etti.

Boyun düzleşmesinin günlük yaşam alışkanlıklarıyla yakından ilişkili olabildiğini aktaran Dr. Keskin, nedenlere ilişkin şunları kaydetti:

"Uzun süre aynı pozisyonda kalmak, telefon ve bilgisayar kullanırken başın öne eğik tutulması, boyun ve sırt kaslarının zayıf olması, hareketsiz yaşam tarzı, yanlış uyku ve oturma alışkanlıkları ile stres nedeniyle boyun kaslarının sürekli gergin ve kasılı kalması boyun düzleşmesine yol açabilir."

Dr. Keskin, boyun ağrılarının tek bir nedene bağlanmasının doğru olmayacağını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Günümüzde özellikle masa başında çalışan kişilerde daha sık görülmektedir. Ancak her boyun ağrısını boyun düzleşmesine bağlamak doğru değildir. Boyun ağrıları yalnızca boyun düzleşmesine bağlı ortaya çıkmayabilir. Kas gerginliklerinden kaynaklanabileceği gibi boyun fıtığı, sinir sıkışmaları, kanal daralması, omurga kireçlenmesi ve bazı romatolojik hastalıklarla da ilişkili olabilir. Bu nedenle boyun ağrısının nedenini doğru şekilde belirlemek büyük önem taşır."

"Kaynağını anlamak için şikayetlere bakılmalı"

Boyun ağrısının kaynağını anlamada şikayetlerin karakterinin önemli ipuçları verdiğini belirten Dr. Keskin, kas gerginliğine bağlı ağrıların günlük alışkanlıklardan kaynaklanabildiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kas gerginliğine bağlı boyun ağrıları genellikle günlük alışkanlıklardan kaynaklanmaktadır. Uzun süre bilgisayar başında oturmak, telefona bakmak, uygun olmayan bir yastık kullanmak veya stresli olmak boyun kaslarının gerilmesine neden olabilir. Bu durumda boyun, omuz ve kürek kemikleri çevresinde ağrı ve tutukluk hissedilebilir. Çoğu zaman sıcak uygulamalar ve hafif egzersizler yapmak ağrının azalmasına yardımcı olabilmektedir."

Teknolojinin günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesiyle birlikte boyun bölgesine binen yükün de arttığını belirten Dr. Keskin, özellikle ekran kullanım alışkanlıklarının boyun sağlığı üzerinde önemli etkileri bulunduğunu söyledi.

Uzun süre aynı şekilde durmanın boyunda ağrı ve sertliğe, kas gerginliğine, duruş bozukluklarına ve boyun hareketlerinde kısıtlılığa neden olabildiğini belirten Keskin, ekran kullanımında doğru pozisyonun önemine işaret ederek şu ifadeleri kullandı:

"Zamanla boyun düzleşmesi de gelişebilir. Bu nedenle ekranı göz hizasında kullanmak, sık sık mola vermek ve düzenli boyun egzersizleri yapmak boyun sağlığını korumaya yardımcı olabilir."

Boyun kaynaklı problemlerin yalnızca boyun bölgesinde şikayet oluşturmadığını vurgulayan Dr. Keskin, boyun düzleşmesi ve eşlik eden hastalıklarda görülebilecek belirtilere ilişkin şunları söyledi:

"Boyun düzleşmesi olan kişilerde en sık görülen şikayetler boyun ağrısı, omuzlarda gerginlik ve baş ağrısıdır. Baş ağrısı genellikle ense bölgesinden başlar ve başın arka kısmında hissedilir. Boyun düzleşmesine eşlik eden boyun fıtığı gibi durumlarda ise ağrı kola doğru yayılabilir ve parmak uçlarına kadar uzanan uyuşma veya karıncalanma görülebilir. Boyun ağrılarının nedeni çoğu zaman muayeneyle anlaşılabilir ve her hastada görüntüleme yapılması gerekmez. Ağrının uzun sürmesi, sık tekrarlaması veya günlük yaşamı etkileyecek düzeye ulaşması durumunda ileri incelemeler gerekebilir. Travma sonrası gelişen ağrılarda ya da uyuşma, hareket kısıtlılığı ve güç kaybı gibi belirtilerin varlığında röntgen, MR veya tomografi gibi yöntemler tanıya yardımcı olur."

"Boynu kütletmek zarar verebilir"

Toplumda yaygın olarak uygulanan bazı yöntemlerin boyun sağlığına zarar verebildiğini belirten Dr. Keskin, yanlış uygulamalara karşı şu uyarılarda bulundu:

"Özellikle boynu sık sık kütletmek, egzersizleri bilinçsizce yapmak, ağrıyı sadece masajla geçirmeye çalışmak ve uzun süre hareketsiz kalmak boyun sağlığını olumsuz etkileyen uygulamalardır. Boynu kütletmek kısa süreli bir rahatlama hissi verse de boyun eklemleri ve çevre dokuların zarar görmesine neden olabilir. Benzer şekilde ağrı nedeniyle uzun süre hareket etmemek veya ağrının azalmasına yardımcı olmak için kullanılan boyunlukların gereğinden uzun süre takılması da boyun kaslarının zayıflamasına yol açabilir. Yastık seçimi de önemlidir. Çok yüksek ya da çok yumuşak yastıklar boynun doğal duruşunu bozabilir. Bu nedenle ortopedik ve orta sertlikte yastıklar tercih edilmelidir. Özellikle masa başında çalışan veya uzun süre telefon kullanan kişiler baş ve boyun pozisyonlarına dikkat etmelidir. Telefon, tablet ve bilgisayar ekranlarının göz hizasında olması boyun üzerine binen yükü azaltabilir. Uzun süre aynı pozisyonda çalışılıyorsa belirli aralıklarla mola verilip boyun ve omuz egzersizleri yapılmalıdır. Uyku sırasında boynun doğal pozisyonunu koruyan bir yastık kullanılmalı ve yüzüstü yatmaktan kaçınılmalıdır. Bunun yanında düzenli egzersiz yapmak, ağır yük taşırken dikkatli olmak ve doğru duruş alışkanlıkları edinmek boyun sağlığının korunmasına yardımcı olabilmektedir."