Prof. Dr. Demirtaş: “Yalnızlık Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor”

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şube Başkanı Prof. Dr. Aslı Demirtaş Tatlıdede, Edirne Belediyesi tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Beyin Sağlığı ve Alzheimer'dan Korunma" konulu panelde, Alzheimer’dan korunma yolları ve sağlıklı yaşlanma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hastalıktan korunmada yaşam tarzının belirleyici olduğuna dikkati çeken Tatlıdede, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme ve sosyal yaşamın önemini vurguladı.

"Yalnız hissetmek önemli bir risk faktörü"

Obezite, diyabet ve insülin direncinin Alzheimer açısından önemli risk faktörleri arasında bulunduğunu ifade eden Tatlıdede, yalnızlık hissinin de bu riskler arasında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Tatlıdede, yalnızlığın hastalık riski üzerindeki etkisine ilişkin şunları kaydetti:

"Bir diğer sorun da yalnız hissetmek. Kalabalık olabilir etrafınız ama paylaştığınız çok bir şey yoktur ve kendinizi yalnız hissediyorsunuzdur. Bu neredeyse sigara kullanımı kadar önemli, Alzheimer riskini yüzde 40 artırıyor."

Yeni beceriler beyni güçlendiriyor

İyi yaşlanmanın büyük ölçüde bireylerin yaşam tercihleriyle ilişkili olduğunu belirten Tatlıdede, "Dayanıklılık egzersizleri, koordinasyon çalışmaları, yeni bir dil, dans ya da enstrüman öğrenmek fayda sağlar. İlgimizi çeken alanlarda kendimizi geliştirmek, sosyalleşmek, seyahat etmek, müzik dinlemek ve teknolojiyi kullanmak beynimizi güçlendirir." dedi.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Ersöz Hüseyinsinoğlu ise sağlıklı kas yapısının zihinsel işlevlerle doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.

Hareketli yaşam tarzının önemine dikkati çeken Hüseyinsinoğlu, düzenli fiziksel aktivitenin hastaneye başvuru ve ilaç kullanımı ihtiyacını azalttığını, birçok sistemik hastalıkla birlikte Alzheimer tipi demans riskini de düşürdüğünü belirtti.

Türkiye Alzheimer Derneği Marmara Şubesi Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Zeynep Tüfekçioğlu Korkmaz da Türkiye’de yaşlı nüfusun giderek arttığını, bu durumun Alzheimer vakalarında artış beklentisini beraberinde getirdiğini ifade etti.

Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 10’unun 65 yaş ve üzerindeki kişilerden oluştuğunu aktaran Korkmaz, yaşın Alzheimer açısından en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ancak bunun her yaşlı bireyin hastalığa yakalanacağı anlamına gelmediğini kaydetti.

Korkmaz, Alzheimer hastalığının erken evresinde dünyada kullanılan bazı ilaçların yakın dönemde Türkiye’de de kullanıma sunulmasının beklendiğini belirterek, damar yoluyla uygulanan bu tedavilerin hastalığın ilerlemesini yaklaşık yüzde 30 oranında yavaşlattığını bildirdi.