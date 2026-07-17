237 milyon liralık tarımsal destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 237 milyon 356 bin liralık tarımsal destek ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

Yumaklı, çiftçilerin emeğini güvence altına alan destekleme politikalarıyla kırsala güç katmaya devam ettiklerini belirterek, “237 milyon lira tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun.” ifadelerini kullandı.

Bakanlığın paylaştığı grafiğe göre, ödeme kapsamında kırsal kalkınma yatırım desteği için toplam 237 milyon 356 bin lira çiftçilerin hesaplarına aktarılacak.