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AjansHaber Yaşam Yalova’nın balıkçı köyünde yeni sezon hazırlıkları başladı

Yalova’nın balıkçı köyünde yeni sezon hazırlıkları başladı

Yalova’nın Armutlu ilçesine bağlı Kapaklı köyünde, yaklaşık 150 yıldır sürdürülen balıkçılık geleneği yeni sezon hazırlıklarıyla devam ediyor. Av yasağının başlamasının ardından limana dönen balıkçılar, teknelerini ve ağlarını 1 Eylül’de başlayacak sezon için hazırlıyor.

Yayınlama Tarihi:
Yalova
Haberleri
Yalova’nın balıkçı köyünde yeni sezon hazırlıkları başladı

Yalova Deniz Ürünleri Avcıları Birliği Başkanı Yusuf Baykan, Kapaklı’nın Türkiye’nin en büyük endüstriyel gırgır balıkçılığı merkezlerinden biri olduğunu belirterek, “27 tane sadece Kapaklı köyünde bağlı gırgırımız var. Türkiye’nin denizleri ile dünyanın birçok yerine, Moritanya, Sierra Leone, Umman’a kadar giden teknelerimiz var. Köyümüz 600 hane ve 7’den 70’e herkes balıkçılıktan geçinir. Gelecek nesillerde balıkçılık yapacaktır.” dedi.

“Kadını, çocuğu herkes ağ bakım ve onarımını yapıyor”

Yeni sezon öncesi köyde yoğun bir hazırlık süreci yaşandığını ifade eden Baykan, “Kadını, çocuğu, herkes ağ bakım ve onarımını yapıyor. Herkes 1 Eylül’ü bekliyor.” ifadelerini kullandı.

Vatandaşların av yasağı döneminde de güvenle balık tüketebileceğini belirten Baykan, küçük ölçekli balıkçıların faaliyetlerini sürdürdüğünü ve sardalya, mezgit, tekir, barbun ile izmarit gibi türlerin avlanabildiğini söyledi.

“Gözüm kapalı ağ onarabiliyorum”

Köy sakinlerinden Birsen Yaran ise uzun yıllardır ağ onarımı yaptığını belirterek, “Ben gözüm kapalı ağ onarabiliyorum. Buradaki bütün kadınlar öyle. Burada en büyük destekçi, biz kadınlarız.” diye konuştu.

Balıkçılardan Mehmet Erdeniz de baba mesleğini sürdürdüğünü belirterek, Kapaklı’da çocukların küçük yaşlardan itibaren balıkçılıkla iç içe büyüdüğünü ve mesleğin gelecek kuşaklara aktarılmaya devam ettiğini ifade etti.

#Yalova
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