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AjansHaber Yaşam Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları yeniden görüldü

Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları yeniden görüldü

Kayseri’de Erciyes Dağı’nın yaylalarında karların erimesiyle birlikte yılkı atları yeniden zirveye yöneldi. Bölgede sürü halinde dolaşan atlar dronla görüntülenirken, yılkı atı sayısının 80’e ulaştığı açıklandı.

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Karlar eriyince Erciyes yaylalarında yılkı atları yeniden görüldü

Kayseri’de Erciyes’in yaylaları, karların erimeye başlamasıyla yeniden yılkı atlarını ağırlamaya başladı. İç Anadolu’nun en yüksek dağı Erciyes’in eteklerindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı yaylalarda yaşayan yılkı atları, kışın sert geçmesi nedeniyle aşağıya inerken, havaların ısınmasıyla birlikte yeniden zirveye yöneldi.

Kar ve yeşilliğin bir arada görüldüğü bölgede taylarıyla sürü halinde dolaşan atlar, dronla görüntülendi.

“Yılkı atı sayımız 80’e ulaştı”

Erciyes Sarıgöl Yaylası Yılkı Atları ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Muhammed Koçak, derneğin 2021 yılında yılkı atlarını korumak amacıyla kurulduğunu belirtti.

Koçak, bölgedeki popülasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

“Bu sene taylarımız da çok. Bereketli bir sezon geçti. 20 de tayımız var. Yılkı atı sayımız 80’e ulaştı. Doğumlarla beraber bu yıl muhtemelen 80’i geçecek. Yılkı atlarını bir yerde durduramayız. Karlar eridikçe yukarıya çıkıyorlar.”

Eriyen karlarla zirveye dönüş

Koçak, Erciyes’in yılkı atları için önemli bir yaşam alanı olduğunu vurgulayarak, bu doğal döngünün bölge için de büyük bir görsel zenginlik oluşturduğunu ifade etti.


 

#yaşam
#Yılkı Atları
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