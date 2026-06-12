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AjansHaber Yaşam Türkiye’de mayıs ayı son 56 yılın en serin dönemlerinden biri oldu

Türkiye’de mayıs ayı son 56 yılın en serin dönemlerinden biri oldu

Türkiye’de 2026 yılı mayıs ayında ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin 1,4 derece altında gerçekleşti. Böylece mayıs ayı, son 56 yılın en soğuk 7’nci mayısı olarak kayıtlara geçti.

Editör
Yayınlama Tarihi:
KAYNAK:
(AA)
Türkiye’de mayıs ayı son 56 yılın en serin dönemlerinden biri oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 1991-2020 dönemi mayıs ayı ortalaması 17,1 derece iken, bu yıl mayıs ayında ortalama sıcaklık 15,7 derece olarak ölçüldü.

Türkiye genelinde sıcaklıklar, geniş bir coğrafyada mevsim normallerinin altında seyrederken bazı bölgelerde ise normaller civarında ve yer yer üzerinde değerler görüldü.

Bölgesel farklılıklar dikkat çekti

Mayıs ayında en düşük sıcaklık eksi 2 derece ile Ardahan’da, en yüksek sıcaklık ise 37,9 derece ile Ceylanpınar’da kaydedildi.

Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu bölgelerinde sıcaklıklar genel olarak normallerin altında seyrederken, Akdeniz’in bazı kıyı kesimlerinde ve Doğu Anadolu’nun belirli noktalarında değerler mevsim normallerine yakın ölçüldü.

Bölge bölge sıcaklık görünümü

Marmara Bölgesi’nde sıcaklıklar büyük ölçüde normallerin altında kalırken, Ege’de de benzer bir eğilim izlendi. İç Anadolu’da ortalama sıcaklık 13,1 dereceye gerileyerek dikkat çekti.

Karadeniz Bölgesi’nde genel olarak normallerin altı görülürken, yalnızca Bartın çevresinde sıcaklıklar normallerin üzerine çıktı.

Doğu Anadolu’da ise birçok merkezde düşüş yaşanırken, Iğdır ve Van gibi illerde sıcaklıklar görece daha ılımlı seyretti.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tamamında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin altında gerçekleştiği bildirildi.

Yer yer rekor düşük sıcaklıklar

Mayıs ayında iki ilçede minimum sıcaklık rekoru kırıldı. Anamur’da ölçülen 8,2 derece ve Kaş’ta kaydedilen 9,7 derece, uzun yıllar ortalamalarının altında kaldı.

Meteoroloji verileri, Türkiye genelinde 2026 yılının mayıs ayının son yarım yüzyılın en serin dönemleri arasında yer aldığını ortaya koydu.

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