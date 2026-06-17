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AjansHaber Gündem İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi

İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kağıthane–Münzevi Tünel Hattı’ndaki bağlantı çalışmaları nedeniyle 5 ilçede bazı mahallelerde 10 saat süreyle su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

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İstanbul’da 5 ilçede 10 saatlik su kesintisi

İSKİ’den yapılan açıklamaya göre kesinti, bugün saat 21.00’de başlayacak ve yarın saat 07.00’ye kadar sürecek.

Çok sayıda mahalle etkilenecek

Su kesintisinden Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Zeytinburnu ilçelerindeki bazı mahalleler etkilenecek.

Kesinti yapılacak mahalleler şöyle sıralandı:

Fatih’te Ayvansaray, Derviş Ali, Balat, Atik Ali, Karagümrük, Hırka-i Şerif, Ali Kuşçu, Akşemsettin, Topkapı, Molla Gürani, İskenderpaşa, Zeyrek, Cibali, Yavuz Sultan Selim, Hacı Kadın, Hoca Gıyaseddin, Molla Hüsrev, Kalenderhane, Süleymaniye, Kemalpaşa, Balabanağa, Beyazıt, Haseki Sultan, Seyyid Ömer, Şehremini ve Mevlanakapı mahalleleri.

Eyüpsultan’da Defterdar ve Nişancı mahalleleri ile İETT Edirnekapı otobüs garajı ve çevresi.

Bayrampaşa’da Merkez, Orta, Yenidoğan, Vatan ve Terazidere mahalleleri.

Esenler’de Namık Kemal, Davutpaşa, Yavuz Selim, Çiftehavuzlar, Mimar Sinan, Nene Hatun, Fevzi Çakmak ve Menderes mahalleleri.

Zeytinburnu’nda ise Maltepe Mahallesi’nin bir kısmında su verilemeyecek.

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