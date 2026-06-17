DeFacto’nun “Bu Tasarımda Gelecek Var” projesi Hatay’da tamamlandı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında DeFacto, Bahçeşehir Koleji ve TOG temsilcileri Hatay Şehoğlu İlkokulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Bahçeşehir Koleji öğrencilerinin geleceğe dair hayallerini yansıttığı 500’ün üzerindeki çizim arasından seçilen 100 eser, DeFacto’nun İstanbul Cevahir mağazasında sergilendi. Sergide yer alan 100 çizim arasından seçilen 19 eser ise özel bir tişört tasarımına dönüştürüldü. Tişörtlerin satışından elde edilen gelir, TOG aracılığıyla sosyal fayda projelerine aktarıldı.

“Çocukların ne kadar renkli ve umut dolu bir dünyası var”

DeFacto Global Pazarlama İletişimi Direktörü Gülin Görünmez, projeye ilişkin değerlendirmesinde, “Türkiye’nin dört bir yanından gelen çizimler, çocukların ne kadar renkli, umut dolu ve ilham verici bir dünyaya sahip olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bu hayallerden yola çıkarak hazırlanan özel tişörtün sosyal faydaya dönüşmesi ve bu yolculuğun Hatay’da öğrencilerle buluşarak tamamlanması bizim için çok kıymetli. Şehoğlu İlkokulu’nda çocuklarla bir araya gelmek, projenin en anlamlı adımlarından biri oldu.” ifadelerini kullandı.

Bahçeşehir Koleji Yeni Medya ve Kreatif Direktörü Pelin Aydar Babakıray ise öğrencilerin hayallerinin tasarıma dönüşmesinin önemine dikkat çekerek, “Öğrencilerimiz geleceğe dair hayallerini kendi renkleriyle, duygularıyla ve bakış açılarıyla anlattı. Onların çizgilerinin DeFacto’nun tasarım dünyasında özel bir ürüne dönüşmesi ve bu ürünün sosyal faydaya katkı sunması bizler için çok anlamlı.” dedi.

TOG Genel Müdürü Seçkin Karataş da projenin dayanışma yönüne vurgu yaparak, “Bu işbirliği kapsamında ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki çocuklara katkı sağlanması, dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri oldu.” ifadelerini kullandı.