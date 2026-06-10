BYD, Türkiye’deki fabrika yatırımını askıya aldı

Çinli elektrikli araç devi BYD, Türkiye’de kurmayı planladığı fabrika projesini beklemeye aldı.

BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, şirketin Macaristan’ın Szeged kentinde inşa ettiği fabrikanın 2026’nın dördüncü çeyreğinde üretime başlamasının planlandığını belirtti.

Li, şirketin önceliğinin Macaristan’daki yatırım olduğunu ifade ederek, Avrupa’da ikinci bir üretim tesisi için de çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Manisa yatırımı beklemeye alındı

BYD, Temmuz 2024’te Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli üretim tesisi ve Ar-Ge merkezi kuracağını açıklamıştı.

Manisa’da hayata geçirilmesi planlanan fabrikanın 2026 sonunda üretime başlaması öngörülüyordu. Ancak Stella Li, Türkiye’deki fabrika inşaatına henüz başlanmadığını ve projenin şimdilik askıya alındığını bildirdi.

Li, Türkiye’de üretimin ne zaman başlayacağına ilişkin belirlenmiş bir takvim bulunmadığını da ifade etti.

Öncelik Avrupa üretiminde

BYD yönetimi, Avrupa pazarındaki üretim operasyonlarına öncelik verme kararı aldı.

Şirketin, Avrupa Birliği’nin Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik gümrük tarifelerini aşmak ve bölgede doğrudan üretici konumuna gelmek için üretim ağını güçlendirmeye çalıştığı belirtiliyor.