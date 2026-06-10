THY, Türkiye’nin en değerli markası unvanını korudu

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından hazırlanan “Türkiye’nin En Güçlü ve En Değerli Markaları-Türkiye 125” raporunda bir kez daha Türkiye’nin en değerli markası seçildi.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, şirketin 2018’den bu yana kesintisiz taşıdığı “Türkiye’nin en değerli markası” unvanını bu yıl da koruduğu bildirildi.

THY, marka değerini geçen yıla kıyasla yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolara çıkarırken, “Türkiye’nin en değerli markası” unvanını üst üste dokuzuncu kez elinde tuttu.

Küresel hava yolu markaları listesinde de yükselişini sürdüren THY, dünyanın en değerli hava yolları arasında 15’inci sıraya çıkarak bugüne kadarki en yüksek derecesine ulaştı.

“Ülkemize değer katmaya ve bayrağımızı gökyüzünde gururla taşımaya devam edeceğiz”

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, Türkiye’yi dünyanın dört bir yanında temsil eden bayrak taşıyıcı marka olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını belirtti.

Şeker, THY’nin marka değerindeki artışın şirketin büyüme stratejisini yansıttığını vurgulayarak, şu ifadelerde bulundu:

"Dokuz yıldır aralıksız şekilde Türkiye'nin en değerli markası olarak gösterilmek ve marka değerimizi yüzde 27 artırarak 2,9 milyar dolar seviyesine yükseltmek, ortaya koyduğumuz istikrarlı büyümenin ve güçlü marka stratejimizin önemli bir göstergesidir. Türk Hava Yolları olarak hizmet kalitesine ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak ülkemize değer katmaya ve bayrağımızı gökyüzünde gururla taşımaya devam edeceğiz."

Brand Finance 6 bin markayı değerlendiriyor

Dünyanın önde gelen bağımsız marka değerleme ve danışmanlık şirketlerinden Brand Finance, 1996 yılından bu yana pazarlama ile finans arasında köprü kurma amacıyla faaliyet gösteriyor.

30 yıldır markaların finansal değerini hesaplayan şirket, her yıl dünyanın en büyük 6 bin markasını değerlendirerek markaları ülke ve sektör bazında sıralıyor ve sonuçları kamuoyu ile paylaşıyor.