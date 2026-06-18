Sağlık Bakanlığından kene uyarısı: "Kene vücutta ne kadar çok kalıyorsa hastalığın şiddeti artıyor"

Sağlık Bakanlığı, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açabilen kenelere karşı vatandaşları uyardı. Uzmanlar, yanlış müdahalenin riskleri artırabileceğini belirterek doğru çıkarma yöntemlerine dikkat çekti.

KKKA sadece kene ile değil temasla da bulaşabiliyor

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Erdoğan Öz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına yol açan kenelerin vücuda tutunması durumunda kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemesi gerektiği konusunda vatandaşları uyardı.

Hastalığın yalnızca kene temasıyla değil, enfekte kişilerin veya hayvanların kan ve vücut sıvılarıyla da bulaşabildiğini belirten Öz, KKKA’nın bazı vakalarda belirti göstermeden ilerleyebildiğini, bazı durumlarda ise ağır seyrederek ciddi sonuçlar doğurabildiğini ifade etti.

Kenelerin özellikle kırsal alanlar, otlaklar, çalılıklar, orman kenarları, tarla, bağ, bahçe, piknik alanları ve hayvancılık yapılan ortamlarda yoğun görüldüğünü hatırlatan Öz, riskli bölgelerde temas ihtimalinin arttığına dikkat çekti.

Kene tutunmasında panik yapılmamalı

Kene tutunmasının fark edilmesi halinde panik yapılmaması gerektiğini vurgulayan Öz, kenenin vücutta kalma süresi uzadıkça hastalık riskinin ve şiddetinin arttığını belirtti.

Müdahalenin doğru yapılmasının kritik olduğuna dikkat çeken Öz, şu ifadeleri kullandı:

“Kene vücuda temas ettiği zaman telaşlanmamak gerekiyor. Uygun şekilde onu çıkarabiliriz. Kesinlikle çıplak elle temas etmememiz gerekiyor. Keneyi çıkaracaksak da ince uçlu bir cımbızla çıkarabiliriz. Eğer cımbıza ulaşamıyorsak, bir poşetle veya eldiven takarak yine bir bezle çıkarabilmemiz mümkün. Kene vücutta ne kadar çok kalıyorsa hem hastalık riski hem de hastalığın şiddeti artıyor. Burada bizim dikkat ettiğimiz husus kişinin çıplak elle dokunmaması, eldiven takması, cımbızla çok yüklenmeden sabit bir kuvvetle cilde en yakın kısımdan tutarak kenenin çıkarılmasıdır.”

Öz, kenenin mümkün olan en kısa sürede çıkarılması gerektiğini vurgulayarak, “Kenenin parçalanması, ezilmesi veya patlaması uygun değil. Bu sebeple bunlara dikkat etmemiz gerekiyor.” diye konuştu.

Kolonya, alkol ve ateş kesinlikle uygulanmamalı

Halk arasında doğru bilinen yanlışlara da değinen Öz, kene üzerine kolonya, alkol, gaz yağı dökülmesi ya da tütün, kibrit, sigara gibi maddelerle müdahale edilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu ve uygulanmaması gerektiğini ifade etti.

Riskli bölgelerden sonra detaylı vücut kontrolü şart

Riskli alanlardan dönüşte özellikle kulak arkası, koltuk altı, kasıklar, diz arkası ve saçlı deri başta olmak üzere tüm vücudun dikkatle kontrol edilmesi gerektiğini belirten Öz, çocukların da titizlikle incelenmesi gerektiğini söyledi.

Kene çıkarıldıktan sonra belirti olmasa bile 10 gün boyunca ateş, halsizlik, iştahsızlık, kas ve baş ağrısı, ishal, bulantı ve kusma gibi semptomların takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Öz, bu belirtilerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini ifade etti. Öz ayrıca, kene riski taşıyan alanlara giderken vücudu tamamen kapatan kıyafetlerin tercih edilmesinin korunmada önemli rol oynadığını sözlerine ekledi.