Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Polislerimiz devletin şefkat elini milletimizle buluşturacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada, mezun olan polis adaylarını tebrik ederek emniyet teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

15 Temmuz şehitlerini andı

Konuşmasının başında mezun polislerin ailelerini ve eğitim süreçlerinde görev alan akademi mensuplarını selamlayan Erdoğan, yaklaşan 15 Temmuz’un yıl dönümünü hatırlattı:

“Genç polislerimiz, eş, dost ve yakınlarına ‘Gözünüz aydın.’ diyor; her birine selamlarımı, muhabbetlerimi yolluyorum. Gerek engin bilgileri gerekse hayat ve meslek tecrübeleriyle polislerimizi her anlamda teçhiz eden tüm hocalarımıza, yöneticilerimize ve amirlerimize tebriklerimi, takdirlerimi iletiyorum. Biliyorsunuz, yirmi gün sonra tarihimizin en alçak ihanetlerinden biri olan 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin 10. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Ruhlarını millet ve memleket düşmanlarına satan darbeci alçaklar, o gece buradaki 51 vatan evladını kalleşçe şehit etmişlerdi. Şehadet şerbetini genç yaşta içen, vakar ve cesaret timsali 51 şehidimize bugün bir kez daha yüce Allah’tan rahmet niyaz ediyorum.”

13 bin 610 öğrenci mezun oldu

Polis Akademisi bünyesinde eğitimlerini tamamlayan öğrencilerin mezuniyet sevincine ortak olduklarını belirten Erdoğan, mezun sayılarına ilişkin bilgi verdi:

“Bugün Polis Akademisi bünyesindeki otuz farklı okulda eğitimleri sona eren 13 bin 610 öğrencimizin mezuniyet coşkusuna şahitlik etmenin gururunu yaşıyoruz. Polis Akademisi Eğitim Merkezi’nden beş yüz otuz bir, Polis Meslek Yüksekokulu’ndan iki bin dört yüz otuz iki ve Polis Meslek Eğitim Merkezi’nden on bin altı yüz dört kardeşimiz, bugünden itibaren emniyet teşkilatımızın saflarına katılacak. Ülkemizin huzur ve emniyeti için vazife üstlenecek bu evlatlarımızı tek tek kutluyor, her birine şimdiden görevlerinde başarılar diliyorum.”

“Şehit ve gazilerimizin emanetini taşıyorsunuz”

Mezun polis adaylarına seslenen Erdoğan, görevin önemine ve sorumluluğuna işaret etti:

“Bir buçuk asırlık köklü birikiminden istifade eden bu kardeşlerimiz, kendi ülkelerinin emniyet birimlerinde inşallah en güzel şekilde görevlerini ifa edecekler. Birazdan diplomalarını alacak vatan evlatlarımız için burada bir hususu özellikle ifade etmek isterim. Sizler çok önemli bir misyonu deruhte ediyor, şehit ve gazilerimizin kutlu emanetini taşıyorsunuz. Şundan eminim ki her biriniz, meslek hayatınız boyunca devletimizin şefkat elini milletimizle buluşturacak; kamu düzenini hukuk ve kanunlar çerçevesinde koruyacaksınız.”

Suçla mücadelede kararlılık mesajı

Emniyet teşkilatının görev alanlarına değinen Erdoğan, polislerin suçun her türüyle mücadelede ön safta yer alacağını söyledi:

“Sokaklarımızın, caddelerimizin, şehirlerimizin emniyet ve selametini kimi zaman canlarınız pahasına sizler sağlayacaksınız. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu tacirlerine, trafik magandalarından siber çetelere, tarihi eser kaçakçılarından sokak vandallarına; suçun ve suçlunun her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele edeceksiniz. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda okula gidip gelmesinin, anne ve babalarının evlatlarını gönül huzuruyla büyütebilmesinin teminatı sizler olacaksınız. Ülke sathında asayişin tam anlamıyla temin edilebilmesi için kimi zaman kendinize ve ailenize ayıracağınız vakitten feragat etmek zorunda kalacaksınız. Uykusuz kalacaksınız, zorlu şartlarda çalışacaksınız.”

Emniyet teşkilatına yönelik düzenlemeler

Erdoğan, emniyet personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik adımlara da değinerek son dönemde yapılan düzenlemeleri anlattı:

“Zor, hassas ve mesuliyeti fevkalade yüksek bir görevi icra eden emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Bu minvalde, teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarlarımız döneminde pek çok adım attık. Özlük haklarından lojistik imkanlara, teknolojik altyapıdan insan kaynağına kadar geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik.”

Atama sistemi ve yeni kanun düzenlemesi

Görev puanına dayalı atama sisteminin yakın dönemde uygulamaya alındığını hatırlatan Erdoğan, TBMM’de kabul edilen yeni düzenlemeye de değindi:

“Yakın zamanda uygulamaya aldığımız görev puanına dayalı atama sistemi de bunlardan biridir. Emeği esas alan, şeffaflığı güçlendiren, aile bütünlüğünü gözeten bu sistemin personel rejiminde öngörülebilirliği artıracağına inanıyorum. Görev yapılan bölgeyi, fedakarlığı ve hizmet süresini dikkate alan bu uygulama, teşkilatımızdaki adalet duygusunu da kuvvetlendirecektir. Yakın zamanda tayinleri açıklanan tüm polis kardeşlerimi tebrik ediyorum. Son olarak, dün gazi meclisimizde kabul edilip yasalaşan teklifle emniyet teşkilatı kanununda birtakım değişiklikler yapıldı. Personel yapısından eğitim ve denetim faaliyetlerine kadar pek çok alanda önemli yenilikler getiren düzenlemenin hayırlı olmasını diliyorum."