Ay Yıldız Karargahı dünya liderlerini ağırlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek çatı altında bir araya getirecek Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ve üst düzey heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ağustos 2021’de temeli atılan karargahın kaba inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Proje kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede hizmet verecek.

Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşke akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla dikkat çekiyor. Siber güvenlik, balistik koruma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı alınan tedbirler ve gelişmiş mühendislik çözümleriyle donatılan karargahın, “Çelik Kubbe” anlayışıyla dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olması hedefleniyor.

İlk resmi organizasyon NATO Zirvesi kapsamında

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla ilk kez basın mensuplarına kapılarını açan Ay Yıldız Karargahı, ilk resmi organizasyonunu NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirecek.

Zirve için Ankara’ya gelecek devlet ve hükümet başkanları ile NATO’nun üst düzey temsilcileri onuruna karargahta özel bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonun, yerleşkenin “Yıldız”olarak adlandırılan bölümünde yapılması planlanıyor.