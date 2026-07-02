02 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
15:04 Muğla açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem
11:41 “Seyahatsever” projesi için başvurular başladı
AjansHaber Gündem Ay Yıldız Karargahı dünya liderlerini ağırlayacak

Ay Yıldız Karargahı dünya liderlerini ağırlayacak

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek çatı altında toplayacak Ay Yıldız Müşterek Karargahı, 36. NATO Zirvesi kapsamında ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

Yayınlanma
14
Ay Yıldız Karargahı dünya liderlerini ağırlayacak
KAYNAK: (AA)

Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesini tek çatı altında bir araya getirecek Ay Yıldız Müşterek Karargahı, Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında dünya liderlerini ve üst düzey heyetleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 30 Ağustos 2021’de temeli atılan karargahın kaba inşaatının büyük bölümü tamamlandı. Proje kapsamında Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları aynı yerleşkede hizmet verecek.

Ay yıldızlı Türk bayrağından ilham alınarak tasarlanan yerleşke akıllı bina konsepti, çevre dostu yapısı ve ileri teknoloji altyapısıyla dikkat çekiyor. Siber güvenlik, balistik koruma, Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN) tehditlerine karşı alınan tedbirler ve gelişmiş mühendislik çözümleriyle donatılan karargahın, “Çelik Kubbe” anlayışıyla dünyanın örnek askeri karargahlarından biri olması hedefleniyor.

İlk resmi organizasyon NATO Zirvesi kapsamında

Milli Savunma Bakanlığının haftalık basın bilgilendirme toplantısıyla ilk kez basın mensuplarına kapılarını açan Ay Yıldız Karargahı, ilk resmi organizasyonunu NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleştirecek.

Zirve için Ankara’ya gelecek devlet ve hükümet başkanları ile NATO’nun üst düzey temsilcileri onuruna karargahta özel bir resepsiyon düzenlenecek. Resepsiyonun, yerleşkenin “Yıldız”olarak adlandırılan bölümünde yapılması planlanıyor.

#nato
Ankara’da NATO tedbirleri: Trafik, scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçlara kısıtlama
Ankara’da NATO tedbirleri: Trafik, scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçlara kısıtlama
#Gündem / 02 Temmuz 2026
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker: "Türk savunma sanayisi müttefiklere örnek olmalı"
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker: "Türk savunma sanayisi müttefiklere örnek olmalı"
#Gündem / 01 Temmuz 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
İstanbul’a 2. Marmaray: Kuzey Demiryolu Geçişi’nde kritik eşik aşıldı
Spor
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bakan Kurum: "DOA ile ilk günde 1,5 milyon ambalaj toplandı"
Bakan Kurum: "DOA ile ilk günde 1,5 milyon ambalaj toplandı"
Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
Deniz Göktaş havalimanında gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.