Ankara’da NATO tedbirleri: Trafik, scooter, motokurye ve ağır tonajlı araçlara kısıtlama

Scooter ve motokurye kısıtlamasından ağır tonajlı araç yasağına kadar birçok düzenleme yürürlüğe girerken, Valilik vatandaşlardan belirtilen tarih ve saatlerde alınan tedbirlere uymalarını istedi.

Ankara Valiliği, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi dolayısıyla 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan güvenlik ve ulaşım tedbirlerini duyurdu. Açıklamaya göre uygulanacak tedbirler şöyle:

Uygulanacak tedbirler

Scooter yasağı: 6-9 Temmuz tarihleri arasında Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı güzergahları, Ankara Çevre Yolu’nun Mamak Ortaköy-Yenimahalle Yuvaköy arasındaki bölümü, Mevlana, Özal, İsmet İnönü, Dumlupınar, Anadolu, Sakıp Sabancı, Ankara, Atatürk ve 1071 Malazgirt bulvarları ile Türk Kızılayı, Beştepe, Söğütözü, Muhsin Yazıcıoğlu, Alparslan Türkeş ve Ufuk Üniversitesi caddeleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve otellerinin çevresi scooter girişine kapatılacak.

Park halindeki scooterlar kaldırılacak: Yasak kapsamındaki bölgelerde bulunan scooterların 4 Temmuz’a kadar kaldırılması sağlanacak.

Motokurye kısıtlaması: 6-9 Temmuz tarihleri arasında aynı güzergahlar ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve zirve kapsamında kullanılan otellerin çevresi motokuryelerin kullanımına kapatılacak.

Araç, karavan ve konteyner parkı yasaklanacak: 4-9 Temmuz tarihleri arasında zirve güzergahlarında bulunan konut ve iş yerlerinin önleri, bahçeler, taksi durakları, kamu kurumları, üniversiteler, AVM ve market otoparkları ile araç servisleri ve iş yerlerinin önlerine araç, karavan ve konteyner bırakılmasına izin verilmeyecek.

Ağır tonajlı araçlara giriş yasağı: Yakıt tankerleri, beton mikserleri, çekiciler ve diğer ağır tonajlı araçlar 5 Temmuz saat 16.00’dan 10 Temmuz saat 10.00’a kadar Ankara şehir merkezine giremeyecek.

Gıda taşıyan kamyonlar için özel güzergah: 6 Temmuz saat 00.00 ile 9 Temmuz saat 05.00 arasında gıda taşıyan kamyonlar, Çevre Yolu-İstanbul Yolu-Fatih Sultan Mehmet Bulvarı-Rajiv Gandhi Caddesi-GİMAT-Hipodrom Caddesi-Roma Meydanı güzergahını kullanarak Toptancı Hali’ne ulaşabilecek.

İlaç ve acil malzeme taşıyan kamyonlara istisna: Aynı tarihler arasında ilaç ve bozulabilecek acil malzeme taşıyan kamyonlar Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nı kullanabilecek. Ancak Dumlupınar, 1071 Malazgirt, Sakıp Sabancı, Anadolu, Ankara, Mevlana, İsmet İnönü ve Atatürk bulvarlarını kullanamayacak.

Valilik, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarih ve saatlerde uygulanacak güvenlik ve trafik tedbirlerine riayet etmeleri çağrısında bulundu.