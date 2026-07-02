02 Temmuz 2026 Perşembe
Twitter
Nsosyal
Instagram
GÜNDEM
DÜNYA
EKONOMİ
İŞ DÜNYASI
YAŞAM
TEKNOLOJİ
OTOMOTİV
SPOR
VİDEO
RESMİ İLANLAR
AjansHaber Gündem İzmir’de 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İZBAN istasyonunda yakalandı

İzmir’de 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İZBAN istasyonunda yakalandı

İzmir’in Gaziemir ilçesinde, “silahlı yağma” suçundan hakkında 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla İZBAN’ın Semt Garajı İstasyonu’nda yakalandı.

Yayınlanma
14
İzmir’de 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İZBAN istasyonunda yakalandı

İzmir’de hakkında “silahlı yağma” suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Gaziemir ilçesinde yakalandı.

İZBAN istasyonunda gözaltına alındı

Emniyet ekipleri, aranan hükümlü İ.A’nın Gaziemir ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında firari hükümlü, İZBAN’ın Semt Garajı İstasyonu’nda yakalanarak gözaltına alındı.

Cezaevine teslim edilecek

Yakalanan hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.

#izmir
Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin tutuklandı
Seferihisar Belediye Başkanı Yetişkin tutuklandı
#Gündem / 30 Haziran 2026
Seferihisar soruşturmasında Başkan Yetişkin dahil birçok kişi adliyeye sevk edildi
Seferihisar soruşturmasında Başkan Yetişkin dahil birçok kişi adliyeye sevk edildi
#Gündem / 29 Haziran 2026
Yorumlar
Yorum yazma kurallarını okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Bakan Fidan, Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile depremi görüştü
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026 sona erdi
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Emlak Konut Anahtar Fikirler Zirvesi 2026, İstanbul’da başladı
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Venezuela’daki depremlerde can kaybı 1430’a yükseldi
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
Spor
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
İngiltere sürprize izin vermedi: İngiltere 2-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Otomotiv
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
Bursa'dan dünyaya açılan yeni yerli ve milli Renault Boreal
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker: "Türk savunma sanayisi müttefiklere örnek olmalı"
ABD’nin NATO Büyükelçisi Whitaker: "Türk savunma sanayisi müttefiklere örnek olmalı"
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı
RSS
Copyright © 2026 . Her hakkı saklıdır.