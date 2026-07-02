İzmir’de 51 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü İZBAN istasyonunda yakalandı

İzmir’de hakkında “silahlı yağma” suçundan 51 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu Gaziemir ilçesinde yakalandı.
İZBAN istasyonunda gözaltına alındı
Emniyet ekipleri, aranan hükümlü İ.A’nın Gaziemir ilçesinde bulunduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyon kapsamında firari hükümlü, İZBAN’ın Semt Garajı İstasyonu’nda yakalanarak gözaltına alındı.
Cezaevine teslim edilecek
Yakalanan hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edileceği bildirildi.