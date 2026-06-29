Seferihisar soruşturmasında Başkan Yetişkin dahil birçok kişi adliyeye sevk edildi

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Başkan Yetişkin ile 19 şüpheli adliyeye sevk edildi

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ile 19 şüpheli, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’ndan Seferihisar Adliyesine gönderildi.

Soruşturma kapsamında 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti

Soruşturma kapsamında Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, Seferihisar Belediye Başkan yardımcıları N.H. ve İ.K. ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B’nin de aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İzmir merkezli İstanbul, Adana ve Aydın’da 25 Haziran’da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Bazı şüpheliler hakkında farklı adli kararlar verildi

Gözaltına alınanlar arasında bulunan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’in annesi Meryem Yiğit ile Ö.F.S., emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ile İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı uygulanırken, diğer bir şüpheli ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.