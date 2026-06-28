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AjansHaber Gündem Dışişleri Bakanlığından, İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığından, İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili aldığı kararın, kendi suçlarını örtbas etmeye yönelik siyasi bir girişim olduğunu belirtti.

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Dışişleri Bakanlığından, İsrail’in 1915 olaylarına ilişkin kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarıyla ilgili kararına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, İsrail hükümetinin 1915 olaylarına ilişkin aldığı kararın kendi suçlarını örtbas etmeye yönelik siyasi bir adım olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Tüm dünyanın gözü önünde Filistin halkına yönelik sistematik zulüm uygulayan ve Uluslararası Adalet Divanında Gazzelilere karşı soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail hükümeti, 1915 olaylarıyla ilgili olarak kabul ettiği siyasi kararla kendi suçlarını örtbas etmeyi hedeflemektedir."

Açıklamada, söz konusu kararın hukuki ve tarihi gerçekleri yok sayan kötü niyetli bir girişim olduğu vurgulanarak şu değerlendirmede bulunuldu:

"Hukuki ve tarihi gerçekleri yok addeden bu kötü niyetli girişim, Uluslararası Ceza Mahkemesinde Filistinlilere karşı işlenen suçlarla bağlantılı olarak yürütülen soruşturma kapsamında haklarında tutuklama emri bulunan (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu ve suç ortaklarının içinde bulunduğu sıkışmışlığı gözler önüne sermektedir."

Bakanlık, Türkiye’nin İsrail’in bölgedeki politikalarına karşı tutumunu sürdüreceğini belirterek açıklamasında şu ifadeye yer verdi:

"Türkiye, İsrail'in bölgedeki genişlemeci ve istikrarsızlaştırıcı politikalarının son bulması ve Netanyahu hükümetinin Filistin halkı başta olmak üzere sivillere karşı işlediği suçlardan dolayı hukuk önünde hesap vermesi için kararlılıkla çalışmaya devam edecektir."

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