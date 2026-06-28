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AjansHaber Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamenter Zirvesi kapsamında İstanbul’da bulunan Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Mihaela Dotsova ile görüştü.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan Ulusal Meclisi Başkanı Dotsova ile bir araya geldi

TBMM Başkanlığı İstanbul Çalışma Ofisi’nde yapılan görüşmede TBMM Başkanı Kurtulmuş, Bulgaristan’da 19 Nisan’da düzenlenen seçimlerin ve yeni hükümetin hayırlı olması temennisinde bulunarak, Dotsova’ya görevinde başarı diledi.

Yeni yasama döneminde Bulgaristan Parlamentosunda Türkiye dostluk grubunun en kısa sürede oluşturulmasının önemine işaret eden TBMM Başkanı Kurtulmuş, karşılıklı temas ve ziyaretlerin başlamasının ikili ilişkilere katkı sunacağını ifade etti.

Avrupa ve Orta Doğu’nun zorlu bir süreçten geçtiği dönemde Türkiye olarak Balkanlar’ın istikrarına önem verdiğini vurgulayan Kurtulmuş, Bulgaristan’ın, Türkiye’nin ve iki ülke ilişkilerinin istikrarlı şekilde ilerlemesinin gelecek adına umut verici olduğunu belirtti.

Türkiye ile Bulgaristan arasında köklü tarihi bağlar bulunduğunu dile getiren Kurtulmuş, Bulgaristan’daki Türk toplumu ile Bulgaristan Parlamentosunda görev yapan 20 Türk kökenli milletvekilinin ilişkilerin geliştirilmesinde önemli bir köprü görevi üstlendiğini kaydetti.

Kurtulmuş ayrıca, NATO çerçevesindeki müttefikliğin iki ülke arasındaki ilişkilere önemli kazanımlar sağladığını düşündüklerini kaydetti. 

NATO Parlamenter Zirvesi’nin üçüncüsünün İstanbul’da düzenleneceğini hatırlatan Kurtulmuş, bu vesileyle NATO Parlamenter Zirvesi’nin de NATO Liderler Zirvesi gibi kalıcı hale gelmesini arzu ettiklerini söyledi.

Görüşmede, NATO PA Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.

 

#TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş
#Nato Parlamenter Zirvesi
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