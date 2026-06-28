Seferihisar Belediyesi soruşturmasında Balçova Belediye Başkanı ve meclis üyesi hakkında ev hapsi kararı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, İzmir Büyükşehir ve Güzelbahçe Belediye Meclis Üyesi D.B. ile E.K’nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası’ndan Seferihisar Adliyesine sevk edildi.
E.K, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Nöbetçi hakimliğe çıkarılan Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve D.B. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ve 19 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.