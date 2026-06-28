Cumhurbaşkanı Erdoğan: “AK Parti kitabına yeni sayfalar ve karakterler eklemekten geri durmadık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sapanca’da düzenlenen “AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”nın kapanışında açıklamalarda bulundu.

"Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin kuruluşundan bugüne siyasete yeni bir anlayış kazandırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Siyasete yeni soluk kazandırdık. Millet bizi hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çektik. Her adımı başarıyla dolu çeyrek asırlık destan yazdık. 25 yıldır bu ilkelerimizden taviz vermedik. Farklı düşüncelere kapımızı kapatmadık. 25 yıldır ufkumuzu genişletmekten vazgeçmedik. AK Parti kitabına yeni sayfalar ve karakterler eklemekten geri durmadık.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin siyasi yürüyüşünü “çıkar birliği” değil “kader birliği” olarak nitelendirerek teşkilat mensuplarına şu ifadelerde bulundu:

“Bizler 25 yıl önce millete hizmet için yola koyulduk. Biz çıkar birliği değil kader birliği yaparak yola çıktık. Bir siperi aştığımızda önümüzde yeni ufuklar beliriyor. Bir hedefi geçtiğimizde yeni hedefler ve görevler koyuyoruz. Önümüze çıkan bariyerleri tek tek devirerek bugünlere geldik. Bu millet bize gönlünü vermiştir. Millet bu kadroya gönlünü ve geleceğini vermiştir. Biz de buna gölge düşürmedik. Biz bu kadroyla büyük bir başarı hikayesine imza attık. Çeyrek asırlık bu yolculukta sizlerle birlikte olmak ve en çetin mücadelelere birlikte girmek beni ziyadesiyle mutlu etti. Böyle bir partinin neferi olmaktan ve Genel Başkanı olmaktan gurur duydum. Ben siz kardeşlerimizden razıyım. İnanıyorum ki; millette de sizden razıdır. Daha nice seneler yürümeye devam edeceğiz.”

"Bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti kadrolarının Türkiye’nin dört bir yanında yürüttüğü çalışmalara ve Türkiye’nin dünyaya açılan siyaset anlayışına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

“Değerli yol ve dava arkadaşlarım, Rabbim kadro olarak bizlere bu ülke ve millete hizmet etme bahtiyarlığı nasip etti. 25 yıl önce milletin umudu olarak yola çıkmıştık. Ama bugün sınırlarımız dışında yaşayan yüz milyonların da umut kaynağı haline geldik. Şimdi değerli kardeşlerim, Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız sırasında sizlerle birlikte ülkemizin 81 vilayetini defalarca ziyaret ettik. Daha önce hiçbir siyasetçinin gitmediği ilçelere, beldelere ve köylere beraberce gittik. Uzak, yakın demedik. Yağmur, çamur demedik. Güneş, yaz, ayaz demedik. Türkiye'yi bir baştan diğer başa pek çok kez dolaştık. Sadece Türkiye'de değil, bölgemizden başlayarak Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Latin Amerika'ya, Orta Doğu'dan Türk dünyasına dünyanın dört bir yanına ziyaretler gerçekleştirdik. Aynı şekilde bunların da önemli bir kısmı daha önce hiç gidilmeyen, hiç ziyaret edilmeyen yerlerdi.”

“Türkiye'yi dünyaya açtık”

Türkiye’nin farklı coğrafyalarda mazlumların yanında yer aldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En sıkıntılı zamanlarında Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmadık. Arakan'daki kardeşlerimizin yürek dağlayan dramını dünyaya duyurduk. Sel felaketi ile sarsılan Pakistan halkının zor günlerinde yanında olduk. İsrail'in devlet terörü karşısında Filistinli kardeşlerimize destek verdik. Biz gidemezsek ailemiz gitti. Arkadaşlarımız gitti. Diplomatlarımız, resmi kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, özel temsilcilerimiz gitti. İç siyasette Ankara'yı, Türkiye'yi dünyaya açtık. Yıllarca ihmal edilmiş, yok sayılmış, yıllarca Türkiye'nin kapsama alanı dışında bırakılmış kardeş coğrafyalarla kucaklaştık. Mazlumlara el uzattık. Nerede bir haksızlık, hukuksuzluk varsa, nerede Türkiye'nin yardımına ihtiyaç duyuluyorsa, Türk nerede bekleniyorsa, yolu nerede gözleniyorsa tüm imkanlarımızla orada olmaya gayret ettik.” dedi.

"Bu teşkilat, bu parti, bu hareket aynı zamanda ümmetin de umududur"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin yalnızca Türkiye’de değil, gönül coğrafyasında da umut olarak görüldüğünü dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yol ve dava arkadaşlarım, bugün şu gerçeği bir kez daha tüm samimiyetimle, tüm yüreğimle burada siz dostlarımın huzurunda açıkça ifade etmek istiyorum. Bunu belagat olsun diye değil, gittiğim, gördüğüm, ziyaret ettiğim yerlerde bizzat şahitlik ettiğim için söylüyorum. AK Parti mensuplarından çok daha büyük bir harekettir. AK Parti kadroları olarak hepimiz elbette 86 milyonun umuduyuz. Ama bu teşkilat, bu parti, bu hareket sadece 86 milyonun değil, aynı zamanda ümmetin de umududur. Emin olunuz. Gazze'nin yegâne umudu sizlersiniz. Ayağa kalkmakta olan Şam'ın umudu sizlersiniz. Küllerinden yeniden doğan Halep'in umudu sizlersiniz. Hartum'un, Beyrut'un ve Trablusgarp'ın umudu sizlersiniz. Unutmayın; Lefkoşa size bakıyor. Bakü size bakıyor. Saraybosna, Üsküp, Bağdat ve Basra size bakıyor. Biz sadece kendi insanımızın değil, gönül coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimizin de duasını alan, desteğini alan bir hareketiz.”

"Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarının taşıdığı sorumluluğa işaret ederek, Gazze’de yaşananlara ilişkin şunları kaydetti:

“Kim ki şahsi hırslarına yenik düşer, bilsin ki aziz milletimizin de kardeş coğrafyalarında ümmetin de vebali üzerindedir. Bizim mazlumlara verdiğimiz sözler vardır. Bizim mazlumlara ödenecek borcumuz vardır. Bizim mazlumlara karşı mesuliyetimiz vardır. Bakınız. Gazze'de bir arabada yakınlarının cesetleri arasında sıkışmış hâlde ambulans bekleyen, bu sırada sağlık çalışanı ile birlikte dua eden, Kur'an okuyan yavrumuzu kasten öldürdüler. Annesinin emzirdiği bebeği nişan alarak kasten öldürdüler. Parklarda, okullarda, hastanelerde, köylerde masum yavruları kasten öldürdüler. Dünyayı daha tanımadan, daha ne olup bittiğini anlamadan binlerce bebeği, ağzı süt kokan binlerce sabiyi şehit ettiler. Gazze'de bir soykırım yaşandı. Halen de saldırılar devam ediyor. Bu soykırımın hesabı hiç şüphe yok ki sorulacak. Sorulacak. Sorulacak. Bunu ihmal edemeyiz. Bu soykırımın hesabını Allah izin verirse işte bu kadro soracak.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililere üstlendikleri görevin ağırlığını hatırlatarak şu sözlerle seslendi:

“Kardeşlerim. Tüm kalbimle söylüyorum. Yükünüz çok ağır. Ama siz bu yükün altına bilerek, isteyerek, gönüllü olarak girdiniz. Yaptığınız ve yapacağınız her işte, atacağınız her adımda Hint Recep'in o güzel gözleri, o masum gözleri gözünüzün önüne gelsin. Eren Bülbül'ü hatırlayın. Aybüke Yalçın'ı hatırlayın. Ayşe Nur Alkan'ı hatırlayın. Mehmet Selim Kiraz'ı hatırlayın. Ömer Halisdemir'i, Halil Kantarcı'yı hatırlayın. Şehit Mustafa Cambaz'ı hatırlayın. 15 Temmuz gecesi kurşunların hedefi olan yol arkadaşlarımızı hatırlayın. Onların henüz 16-17 yaşındayken acımasızca hayattan koparılan evlatlarını, kardeşlerimizi hatırlayın. Bu aziz kadro, bugüne kadar Hazreti Peygamber’in, ehl-i beytin, evliyanın, ulemanın, ecdadın, şehitlerimizin, gazilerimizin, din, vatan ve bayrak uğruna can veren kahramanların ve mazlumların hatırasına sahip çıkmış bir kadrodur. Sahip çıkmaya da devam edecektir.”

"Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilatların sahadaki çalışmalarını artırması gerektiğini belirterek partililere şu çağrıda bulundu:

“Yapmanız gereken davanıza dört elle sarılmak, üzerinizdeki emanetin hakkını vermek, daha çok çalışmak, daha çok gayret etmektir. Yorulan varsa buyursun, kenara gelsin, dinlensin. Kenara gelmeyen de meydanın hakkını versin. Boşa harcayacak tek bir saniyemiz bile yok. Caddeyi, sokağı asla boş bırakmayacağız. Her büyük şehirde, ilde, ilçede, beldede, köyde teşkilatımızın en az bir üyesiyle tokalaşmayan, konuşmayan, tanışmayan kimse kalmayacak. Medya tamam. Sosyal medya tamam. Ama bizim hareketimiz ruh ve muhabbet üzerine kuruludur. Biz gönüller yaparak, gönüller kazanarak bugünlere geldik.”

“Tevazuyu elden bırakmayacağız”

AK Parti teşkilatlarının vatandaşlarla sürekli temas hâlinde olması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Teşkilatımız her an vatandaşımızla hemhal olacak. Bize geleni başımızın tacı edeceğiz. Bize gelmeyeni gidip arayıp bulacak, hal hatır soracak, derdini dinleyeceğiz. Tebrik ve takdirler kadar, hatta onlardan daha da fazla eleştirilere kulak vereceğiz. Kibirden özellikle uzak duracağız. Tevazuyu elden bırakmayacağız. İktidar partisi demek hacet kapısı, dert kapısı, derman kapısı demektir. Vatandaşlarımızın ilettiği sorunlara bigâne kalmayacak, çare bulmaya çalışacağız. Çare bulamıyorsak imkanlarımızı daha da zorlayacağız. Allah'ın izniyle çeyrek asırlık destana yeni zaferler eklemeye hep birlikte devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın hayırlara vesile olması temennisinde bulunarak konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu düşüncelerle AK Parti 33. İstişare ve Değerlendirme Toplantımızın bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kampımızın her aşamasında payı ve emeği bulunan, toplantımıza katkı veren tüm kardeşlerime tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yeniden buluşmak temennisiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun. Var olun. Allah'a emanet olun.”