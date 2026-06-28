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AjansHaber Gündem ASELSAN Çocuk Şenliği Bursa’da çocuklarla buluştu

ASELSAN Çocuk Şenliği Bursa’da çocuklarla buluştu

ASELSAN Çocuk Şenliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Bursa’da başladı.

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ASELSAN Çocuk Şenliği Bursa’da çocuklarla buluştu

ASELSAN’dan yapılan açıklamaya göre, çocuklara teknoloji odaklı bir deneyim sunmayı amaçlayan ASELSAN Çocuk Şenliği, Bursa’daki etkinlikleriyle kapılarını açtı. Şenlikte, şirketin yenilikçi çözümleri ve gelecek vizyonu doğrultusunda hazırlanan teknoloji sergileri ile eğlenceli aktiviteleri bir araya getiriyor.

ASELSAN’ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi Tekno Macera kapsamında düzenlenen şenlikle, teknoloji ve bilimin Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuklara ulaştırılması hedefleniyor.

Proje aracılığıyla teknolojiyi yalnızca kullanan değil, aynı zamanda üreten nesillerin yetişmesine katkı sağlanması amaçlanıyor. Bu kapsamda, ziyaret edilen illerde çocuklarla etkileşimi artırmak ve bilimsel merakı desteklemek için Tekno Macera Tırı da etkinlik alanında yer alıyor.

Mucitler Müzesi çocuklardan ilgi gördü

Bursa’daki şenlikte çocukların en fazla ilgi gösterdiği alanlar arasında “Mucitler Müzesi Sergi Alanı” bulunuyor. Bu bölümde, insanlık tarihine yön veren önemli icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin ASELSAN’ın inovasyon anlayışına nasıl ilham verdiği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle desteklenen “Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu” İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı hazırlandı. Bu bölümle katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Çocuklar teknolojiye dokunuyor

Şenlikte, Tekno Maceranın baş kahramanlarından “ASEL” karakteri de 2D motion tekniğiyle canlandırıldı. Dinamik anlatımı ve özgün seslendirme altyapısıyla hazırlanan karakter, çocuklarla birebir etkileşim kurarak onların keşfetme, öğrenme ve deneyimleme süreçlerine aktif şekilde katılmasını sağlıyor.

Çocukların bilim ve teknolojiye ilgisini artırmayı amaçlayan deneyim alanları, Bilim Şov ve çeşitli saha etkinlikleriyle destekleniyor.

Şenliğin sonraki durağı Van olacak

Bursa’da 5 Temmuz’a kadar devam edecek ASELSAN Çocuk Şenliği, daha sonra Türkiye’nin farklı illerinde çocuklarla buluşmayı sürdürecek.

Etkinlik, Bursa’nın ardından 11-19 Temmuz’da Van’da, 1-9 Ağustos’ta Nevşehir’de, 22-29 Ağustos’ta Ordu’da, 5-10 Eylül’de Kayseri’de, 12-20 Eylül’de Kahramanmaraş’ta, 10-18 Ekim’de Diyarbakır’da, 24 Ekim-1 Kasım’da İzmir’de ve 7-15 Kasım’da Adana’da gerçekleştirilecek.

 

 

 

 

 

 

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